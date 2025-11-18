الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل تشعر فجأةً بالجوع طوال الوقت؟... إليك السبب العلمي وراء ذلك ولماذا يصيب النساء أكثر

صحة وتغذية
2025-11-18 | 05:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل تشعر فجأةً بالجوع طوال الوقت؟... إليك السبب العلمي وراء ذلك ولماذا يصيب النساء أكثر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
هل تشعر فجأةً بالجوع طوال الوقت؟... إليك السبب العلمي وراء ذلك ولماذا يصيب النساء أكثر

مع انخفاض درجات الحرارة كل عام، يلاحظ كثيرون ازدياد شهيتهم نحو الأطعمة الدافئة والدسمة، مثل اللازانيا والبطاطا المهروسة والحلويات الغنية بالشوكولا، في مقابل تراجع الإقبال على الوجبات الخفيفة كالسلطات. وأكد علماء السلوك الغذائي أنّ هذا الانجذاب ليس مجرّد "مزاج شتوي"، بل استجابة بيولوجية لها جذور تطورية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب خبراء التغذية، يعمل الجسم بجهد أكبر خلال الطقس البارد للحفاظ على حرارته الداخلية، حتى، هذه العملية، المعروفة بـ"التوليد الحراري"، تستهلك طاقة إضافية، ما يؤدي إلى ارتفاع الإحساس بالجوع لتعويض ما يحرقه الجسم من سعرات حرارية.

وأثبتت دراسات عدة أيضًا أن تغيّر الطقس يؤدي إلى تعديل طفيف في السلوك الغذائي والنشاط البدني. ففي دراسة أجرتها جامعة ماساتشوستس الطبية، تبيّن أن المشاركين تناولوا نحو 86 سعرة حرارية إضافية يوميًا في الخريف مقارنة بالربيع، مع تغيّر بسيط في الوزن لا يتجاوز نصف كيلوغرام على مدار العام. إلا أن أبحاثًا أحدث، نُشرت عام 2023، أشارت إلى أن بعض الأشخاص يكتسبون وزنًا شتويًا بسيطًا — نحو 218 غرامًا — قد يتراكم تدريجيًا مع مرور السنوات.

وفي تجربة حديثة، وُضع 23 رجلًا في غرف بدرجات حرارة مختلفة لمدة 24 ساعة. ورغم أن كمية الطعام التي تناولوها لم تختلف، إلا أن من تواجدوا في الغرف الباردة أبدوا رغبة أكبر في الأطعمة الغنية بالدهون مثل الجبن والبطاطا المقلية، بينما فضّل من كانوا في الطقس الحار أطعمة خفيفة ومنخفضة الدهون. ويرى الباحثون أن هذا السلوك مرتبط بموروث تطوري يعود للعصور التي كان فيها الشتاء مرادفًا لندرة الطعام، ما دفع الإنسان للسعي لاكتساب الطاقة وتخزينها.

وأشارت دراسات أخرى إلى أن مجرّد مشاهدة مشاهد الشتاء قد يزيد من جاذبية الأطعمة عالية السعرات، خصوصًا لدى النساء، وهو ما يربطه الخبراء باحتياجات الحمل والإنجاب في الماضي.

ورأى علماء النفس الغذائي أن الحرمان الصارم من الأطعمة المحببة يؤدي غالبًا إلى نتيحة عكسية، إذ يعزز الرغبة بها ثم يدفع إلى الإفراط في تناولها لاحقًا.
 
ونصح الخبراء بالاكتفاء بتناول الأطعمة المرغوبة بكميات معتدلة، ودمجها مع مكوّنات صحية مثل الفواكه والمكسرات، مع الحرص على تناول الطعام ببطء والانتباه للإحساس بالشبع.

وأكد المتخصصون أن فهم هذه الآليات الطبيعية يساعد الأفراد على إدارة شهيتهم خلال الشتاء من دون الوقوع في فخ زيادة الوزن أو الشعور بالذنب.

صحة وتغذية

فجأةً

بالجوع

الوقت؟...

السبب

العلمي

ولماذا

النساء

اكتشاف سبب جديد ومفاجئ للخرف... يبدأ منذ الطفولة وهذه التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-30

ناصر الدين إفتتح مؤتمرًا علميًا عن العناية التلطيفية: تقدم الرعاية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-15

ما وراء الرمح الجنوبي: هل تستهدف واشنطن مهربي المخدرات أم ثروات فنزويلا؟

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-12

النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب... دراسة جديدة تفاجئ العلماء في أميركا الجنوبية

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-13

عامل رئيسي يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 80%... إليكم ما كشفته الدراسات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-11-17

اكتشاف سبب جديد ومفاجئ للخرف... يبدأ منذ الطفولة وهذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-17

اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي ينقذ أكثر من مليون شخص في الدول الأكثر فقرا

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-15

إليكم السبب الحقيقي خلف تناول المزيد من الطعام في الشتاء... ونصائح مفيدة بانتظاركم

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-14

دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
01:09

إستقرار بالأحوال الجوية وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...

LBCI
أخبار لبنان
10:33

وزارة الشؤون الاجتماعية: الاستفادة من برنامج البدل النقديّ تُمنح فقط لمن تثبت أهليّتهم استنادًا إلى الشروط

LBCI
أخبار لبنان
10:11

جلسة حكومية الخميس

LBCI
أخبار لبنان
07:24

سلسلة إستقبالات لبري... والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في عين التينة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:29

الشراكة بين لبنان والبنك الدولي محور لقاء بين وزير المالية ياسين جابر ووفد البنك الدولي

LBCI
أخبار لبنان
07:17

اعتداءات إسرائيل على طاولة بحث بين اليونيفيل ولجنة الخارجية النيابية في الناقورة

LBCI
أخبار دولية
07:16

رسالة خطية من الرئيس الإيراني لبن سلمان قبيل لقائه ترامب في البيت الأبيض

LBCI
أخبار دولية
06:19

لقاء مرتقب في البيت الأبيض بين ترامب ومحمد بن سلمان… وصفقة إف-35 على الطاولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:16

الإعلان عن برنامج لقاء البابا مع المرضى والمساعدين والعاملين في مستشفى دير الصليب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:11

"Beirut One" إفتتح أعماله تحت عنوان "بيروت تنهض من جديد"... هذه أجواء الجلسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:58

إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...

LBCI
أخبار لبنان
11:46

"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!

LBCI
أخبار لبنان
10:00

نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد

LBCI
أخبار لبنان
02:05

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
00:16

اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات

LBCI
خبر عاجل
05:19

جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟

LBCI
أخبار لبنان
14:21

على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More