هل تشعر فجأةً بالجوع طوال الوقت؟... إليك السبب العلمي وراء ذلك ولماذا يصيب النساء أكثر
صحة وتغذية
2025-11-18 | 05:55
هل تشعر فجأةً بالجوع طوال الوقت؟... إليك السبب العلمي وراء ذلك ولماذا يصيب النساء أكثر
مع انخفاض درجات الحرارة كل عام، يلاحظ كثيرون ازدياد شهيتهم نحو الأطعمة الدافئة والدسمة، مثل اللازانيا والبطاطا المهروسة والحلويات الغنية بالشوكولا، في مقابل تراجع الإقبال على الوجبات الخفيفة كالسلطات. وأكد علماء السلوك الغذائي أنّ هذا الانجذاب ليس مجرّد "مزاج شتوي"، بل استجابة بيولوجية لها جذور تطورية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحسب خبراء التغذية، يعمل الجسم بجهد أكبر خلال الطقس البارد للحفاظ على حرارته الداخلية، حتى، هذه العملية، المعروفة بـ"التوليد الحراري"، تستهلك طاقة إضافية، ما يؤدي إلى ارتفاع الإحساس بالجوع لتعويض ما يحرقه الجسم من سعرات حرارية.
وأثبتت دراسات عدة أيضًا أن تغيّر الطقس يؤدي إلى تعديل طفيف في السلوك الغذائي والنشاط البدني. ففي دراسة أجرتها جامعة ماساتشوستس الطبية، تبيّن أن المشاركين تناولوا نحو 86 سعرة حرارية إضافية يوميًا في الخريف مقارنة بالربيع، مع تغيّر بسيط في الوزن لا يتجاوز نصف كيلوغرام على مدار العام. إلا أن أبحاثًا أحدث، نُشرت عام 2023، أشارت إلى أن بعض الأشخاص يكتسبون وزنًا شتويًا بسيطًا — نحو 218 غرامًا — قد يتراكم تدريجيًا مع مرور السنوات.
وفي تجربة حديثة، وُضع 23 رجلًا في غرف بدرجات حرارة مختلفة لمدة 24 ساعة. ورغم أن كمية الطعام التي تناولوها لم تختلف، إلا أن من تواجدوا في الغرف الباردة أبدوا رغبة أكبر في الأطعمة الغنية بالدهون مثل الجبن والبطاطا المقلية، بينما فضّل من كانوا في الطقس الحار أطعمة خفيفة ومنخفضة الدهون. ويرى الباحثون أن هذا السلوك مرتبط بموروث تطوري يعود للعصور التي كان فيها الشتاء مرادفًا لندرة الطعام، ما دفع الإنسان للسعي لاكتساب الطاقة وتخزينها.
وأشارت دراسات أخرى إلى أن مجرّد مشاهدة مشاهد الشتاء قد يزيد من جاذبية الأطعمة عالية السعرات، خصوصًا لدى النساء، وهو ما يربطه الخبراء باحتياجات الحمل والإنجاب في الماضي.
ورأى علماء النفس الغذائي أن الحرمان الصارم من الأطعمة المحببة يؤدي غالبًا إلى نتيحة عكسية، إذ يعزز الرغبة بها ثم يدفع إلى الإفراط في تناولها لاحقًا.
ونصح الخبراء بالاكتفاء بتناول الأطعمة المرغوبة بكميات معتدلة، ودمجها مع مكوّنات صحية مثل الفواكه والمكسرات، مع الحرص على تناول الطعام ببطء والانتباه للإحساس بالشبع.
وأكد المتخصصون أن فهم هذه الآليات الطبيعية يساعد الأفراد على إدارة شهيتهم خلال الشتاء من دون الوقوع في فخ زيادة الوزن أو الشعور بالذنب.
اكتشاف سبب جديد ومفاجئ للخرف... يبدأ منذ الطفولة وهذه التفاصيل
السابق
