صلة بين تناول اللحوم ومكافحة الإنفلونزا ونزلات البرد... هذا ما كشفه العلماء!

أظهرت دراسة أن تناول شريحة لحم طرية بانتظام قد يساعد على محاربة نزلات البرد والإنفلونزا بشكل أسرع.

ووجد العلماء أنه عندما يُحرم الجسم من كمية كافية من الحديد في النظام الغذائي، فإن الخلايا المناعية في الرئتين التي من المفترض أن تحمي الجسم من الفيروسات لا تعمل بشكل صحيح.

ودرس علماء في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة كيفية تأثير نقص الحديد لدى الفئران على أداء الجهاز المناعي عند مواجهته لفيروس الإنفلونزا.

ووجد العلماء أن الخلايا التائية، إحدى الأسلحة الرئيسية للجهاز المناعي ضد الكائنات الغازية، تفشل في إنتاج بروتين يُسمى إنترفيرون جاما الضروري لتكوين استجابة قوية للفيروسات.

وأكد العلماء على أهمية الحصول على كمية كافية من الحديد قبل الإصابة بعدوى فيروسية "لإعداد" الخلايا المناعية للهجوم، لذا فإن اتباع نظام غذائي غني بالحديد يُساعد على تقوية جهاز المناعة.

