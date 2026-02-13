الأخبار
فوائد مذهلة للأعشاب البحرية... تعرفوا عليها!

صحة وتغذية
2026-02-13 | 12:30
فوائد مذهلة للأعشاب البحرية... تعرفوا عليها!
فوائد مذهلة للأعشاب البحرية... تعرفوا عليها!

تُعد الأعشاب البحرية غنية جدًا بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وهي النوع الذي يُساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

وفي التفاصيل، كشفت الدكتورة أماندا سويمينر لموقع "ديلي ميل" البريطاني أن الألياف هي المكون الأكبر للكتلة الحيوية للأعشاب البحرية حيث أظهر بعضها، مثل الفوكويدان، خصائص وقائية من الأمراض في دراسات مخبرية وحيوانية محكمة.

كما ثبت أن الفوكويدان يعزز جهاز المناعة، ويقلل الالتهابات، ويخفض ضغط الدم. 

كما أن الأعشاب البحرية منخفضة الدهون للغاية وتتراوح نسبة الدهون في معظمها بين 0.1 و3%، وتُعدّ الأعشاب البحرية منخفضة السعرات الحرارية.

وتحتوي أنواع الأعشاب البحرية المختلفة على عناصر غذائية متباينة، مع أن جميعها غنية جدًا بالعناصر الغذائية.

ويُعدّ النوري أغنى أنواع الأعشاب البحرية بالبروتين، ويحتوي على كمية كبيرة من ألياف قابلة للذوبان تُسمى البورفيران، والتي أظهرت الدراسات خصائصها المضادة للأورام.

ويُعدّ عشب البحر أغنى أنواع الأعشاب البحرية باليود، بينما يُعدّ خس البحر أغنى أنواعها بالحديد، ويتميز عشب البحر المجنح والواكامي بتكونهما من الكالسيوم.

وتُعدّ الأعشاب البحرية أغنى مصدر غذائي للمعادن، حيث يحتوي معظمها على فيتامينات أ، ومجموعة فيتامينات ب، وفيتامينات ج، ود، وهـ، وك، وهي غنية بالكالسيوم.

وتُعدّ الأعشاب البحرية مصدراً ممتازاً للأحماض الدهنية الأساسية، بما في ذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية النادرة التي ثبتت فوائدها الصحية، والتي ترتبط عادةً بأسماك المياه الباردة.

