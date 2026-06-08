هل انتهى عصر الحميات الصارمة؟... دراسة تكشف العامل الأهم لصحة القلب

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في الصحة العامة بجامعة هارفارد أن سرّ الحفاظ على صحة القلب لا يكمن في تقليل الدهون أو الكربوهيدرات بحد ذاتهما، بل في جودة الأطعمة التي يتناولها الإنسان.



وتابعت الدراسة نحو 200 ألف رجل وامرأة في الولايات المتحدة على مدى ثلاثة عقود، لتخلص إلى أن الأنظمة الغذائية الصحية، سواء كانت منخفضة الدهون أو منخفضة الكربوهيدرات، يمكن أن تدعم صحة القلب إذا اعتمدت على أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الأساسية.



وبحسب النتائج، فإن تصنيف الأطعمة على أنها منخفضة الدهون أو الكربوهيدرات لا يكفي للحكم على فوائدها الصحية. فالنظام الغذائي الذي يفتقر إلى الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية، أو يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المصنعة والأطعمة فائقة المعالجة، قد لا يحقق الفوائد المرجوة لصحة القلب والأوعية الدموية.



وأظهرت التحاليل أن المشاركين الذين اتبعوا أنظمة غذائية صحية ومتوازنة سجلوا مستويات أعلى من الكوليسترول "الجيد"، إلى جانب انخفاض مستويات الدهون الضارة ومؤشرات الالتهاب في الجسم.



كما تراجع لديهم خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي، الذي يُعد من أبرز أسباب النوبات القلبية.



وتشير هذه النتائج إلى أن الأنظمة الغذائية الصحية، سواء كانت منخفضة الدهون أو الكربوهيدرات، قد تسهم في تحسين صحة القلب عندما تركز على نوعية الغذاء وليس فقط على مكوناته أو سعراته الحرارية.



ويرى الباحثون أن هذه الدراسة تمنح الأفراد مرونة أكبر في اختيار الأنماط الغذائية التي تناسبهم، مع الحفاظ على صحة القلب، ما يضعف الاعتقاد السائد بأن الأنظمة الغذائية الصارمة وحساب الدهون أو الكربوهيدرات بدقة هو الطريق الوحيد للوصول إلى نتائج صحية جيدة.