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تحذير للحوامل العاملات… دراسة تكشف مخاطر الانحناء المتكرر في العمل
صحة وتغذية
2026-06-19 | 05:25
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تحذير للحوامل العاملات… دراسة تكشف مخاطر الانحناء المتكرر في العمل
كشفت دراسة دنماركية نشرتها صحيفة
ذا غارديان
البريطانية أنّ الانحناء المتكرر إلى الأمام والمشي لفترات طويلة في مكان العمل خلال المراحل الأولى من الحمل قد يرتبط بزيادة خطر الإجهاض.
واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات أكثر من 800 ألف حالة حمل بين عامي 2004 و2018.
وأظهرت النتائج أنّ كل ساعة إضافية من الانحناء إلى الأمام أثناء يوم العمل ارتبطت بزيادة خطر الإجهاض بنسبة 36 في المئة، بينما ارتبطت كل ساعة إضافية من المشي بزيادة الخطر بنسبة 18 في المئة. كما سُجل ارتفاع طفيف في الخطر مع الوقوف لفترات طويلة.
ورغم هذه النتائج، شدد الباحثون على أنّ الدراسة رصدية، ما يعني أنّها لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين هذه الأنشطة والإجهاض، خاصة مع وجود عوامل أخرى قد تؤثر في النتائج، مثل التدخين أو طبيعة العمل.
ودعا الباحثون إلى إجراء المزيد من الدراسات لتأكيد النتائج، مع التأكيد على أهمية مراعاة ظروف العمل خلال الأشهر الأولى من الحمل عند وضع الإرشادات الخاصة بالحوامل. كما أكد خبراء مستقلون أنّ النتائج لا تعني أنّ الحركة الطبيعية أو النشاط اليومي خلال الحمل غير آمن، وإنما تستدعي مزيدًا من البحث لفهم تأثير بيئة العمل على صحة الحوامل.
صحة وتغذية
دراسة دنماركية
الحوامل
الانحناء المتكرر
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