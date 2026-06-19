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4 فواكه تحتوي على ألياف أكثر من الموز: ما هي؟

صحة وتغذية
2026-06-19 | 07:59
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4 فواكه تحتوي على ألياف أكثر من الموز: ما هي؟
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4 فواكه تحتوي على ألياف أكثر من الموز: ما هي؟

يُعرف الموز بأنه من أبرز الفواكه الغنية بالألياف والبوتاسيوم، إلا أن خبراء التغذية يشيرون إلى وجود فواكه أخرى تحتوي على كميات أكبر من الألياف، ما يجعلها خيارًا ممتازًا لدعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالشبع.

وتصدّرت فاكهة الكيوي القائمة، إذ تحتوي على نحو 3 غرامات من الألياف لكل 100 غرام، كما أظهرت دراسات أن تناول حبتين منها يوميًا قد يساعد في تحسين حركة الأمعاء والتخفيف من الإمساك.

كما جاء التفاح ضمن الفواكه الغنية بالألياف، إذ يحتوي التفاح، خصوصًا من نوع "غراني سميث"، على نحو 2.8 غرام من الألياف لكل 100 غرام، إضافة إلى مادة البكتين التي تُعدّ غذاءً للبكتيريا النافعة في الأمعاء.

أما التوت الأزرق، فيوفر نحو 2.1 غرام من الألياف لكل 100 غرام، وقد ربطت بعض الدراسات بين تناوله وتحسن أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات المعوية.

وضمن القائمة أيضًا فاكهة الباشن فروت، إذ توفر حبتان منها نحو 4 غرامات من الألياف، إلى جانب احتوائها على مضادات أكسدة مهمة مثل فيتاميني A وC.

ويؤكد الخبراء أن تنويع مصادر الألياف من الفواكه يساعد في سد النقص الغذائي لدى معظم الأشخاص، إذ لا يحصل الكثيرون على الكمية اليومية الموصى بها من الألياف.

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تغذية.

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