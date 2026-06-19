إنجاز طبي في السعودية… نجاح فصل توأم سيامي في عملية معقدة (فيديو)

نجح فريق طبي سعودي في إجراء عملية جراحية معقدة لفصل التوأم السيامي الفلبيني أوليفيا وجيانا، في إنجاز طبي استغرق نحو ست ساعات داخل أحد المستشفيات المتخصصة في المملكة العربية السعودية.

وشارك في العملية 22 طبيبًا واختصاصيًا من مختلف التخصصات، ونُفذت على ست مراحل لضمان فصل التوأم بأعلى درجات الدقة والسلامة.