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هدف في الدقيقة الأخيرة قد يكلّفك صحّتك... ماذا يحدث لقلبك أثناء مباريات المونديال؟

صحة وتغذية
2026-06-22 | 10:53
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هدف في الدقيقة الأخيرة قد يكلّفك صحّتك... ماذا يحدث لقلبك أثناء مباريات المونديال؟
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هدف في الدقيقة الأخيرة قد يكلّفك صحّتك... ماذا يحدث لقلبك أثناء مباريات المونديال؟

مع انطلاق كأس العالم 2026، بلغ حماس الجماهير ذروته. إلا أنّ هذا الشغف الكبير بات يثير قلق الأطباء، ويضع المنظومة الصحية في حالة تأهّب، خصوصاً خلال المباريات الحاسمة.

وتحذّر دراسات علمية وأبحاث في طب الطوارئ من أنّ الانفعال الشديد أثناء متابعة المباريات قد يتحوّل إلى عبء فسيولوجي خطير يهدّد صحة بعض المشجّعين، لا سيّما أولئك الأكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما نقل موقع "الجزيرة".

وأظهرت دراسات أجرتها جامعتا أكسفورد وستراثكلايد أنّ ارتباط المشجع بمنتخبه المفضل يتجاوز حدود الترفيه، إذ يرتبط بالهوية والانتماء الشخصي، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر، خاصة في اللحظات الحاسمة أو عند تلقّي الخسارة.

ولا يقتصر الأمر على التوتر النفسي، بل يمتد إلى زيادة إفراز هرمونَي الأدرينالين والنورأدرينالين، ما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ.

ونتيجة لذلك، قد يختلّ التوازن بين حاجة عضلة القلب إلى الأكسجين والكمية المتدفقة إليها، ما يرفع خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب، أو الذبحة الصدرية، أو حتى السكتات الدماغية لدى بعض الأشخاص.

كما رصدت أبحاث منشورة في المجلة الكرواتية للطب الرياضي ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الدخول إلى أقسام الطوارئ بسبب الأزمات القلبية خلال البطولات الرياضية الكبرى، ما يشير إلى أنّ المباريات المشحونة قد تمثّل عامل خطر إضافياً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية سابقة.

ووفقاً لدراسة نُشرت عبر منصة ScienceDirect، فإنّ الخطورة لا ترتبط بالتوتر العاطفي وحده، بل تتفاقم بسبب بعض العادات السلبية المصاحبة للمشاهدة، مثل التدخين المفرط، والسهر لساعات طويلة، والإفراط في استهلاك المنبّهات كالقهوة والشاي، إضافة إلى تناول الأطعمة الدسمة والمالحة.

كما يساهم إهمال مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب لمواعيد أدويتهم في زيادة المخاطر الصحية خلال المباريات.

وينصح أطباء القلب المشجعين بالالتزام بأدويتهم بانتظام، وتخفيف استهلاك المنبّهات، والابتعاد عن التدخين والأطعمة الثقيلة أثناء المباريات، إضافة إلى محاولة التحكم بالتوتر عبر التنفس العميق أو الابتعاد عن الشاشة لبعض الوقت عند الشعور بضغط نفسي كبير.

ويؤكد الأطباء ضرورة طلب المساعدة الطبية فوراً عند الشعور بألم في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو دوخة شديدة، أو خفقان غير طبيعي في القلب.

صحة وتغذية

الدقيقة

الأخيرة

يكلّفك

صحّتك...

لقلبك

أثناء

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المونديال؟

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