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من هوس المكمّلات الغذائيّة إلى غرف العمليّات: كيف تدمّر الفيتامينات العشوائية صحّتك؟

صحة وتغذية
2026-06-22 | 11:10
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من هوس المكمّلات الغذائيّة إلى غرف العمليّات: كيف تدمّر الفيتامينات العشوائية صحّتك؟
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من هوس المكمّلات الغذائيّة إلى غرف العمليّات: كيف تدمّر الفيتامينات العشوائية صحّتك؟

كشف استطلاع حديث أجرته مجموعة "ويتش؟" المعنية بشؤون المستهلكين أنّ 76 في المئة من الأشخاص يتناولون المكمّلات الغذائية بانتظام، فيما يستهلك نحو خُمسهم أربعة أنواع أو أكثر يومياً.

ورغم فوائدها عند الحاجة إليها وتحت إشراف طبي، يحذّر خبراء الصحة من أنّ الهوس المتزايد بالمكمّلات الغذائية والحبوب الصحية قد يتحوّل إلى خطر حقيقي على الصحة.

وتروي المؤثرة الرقمية جينجر سميث أنّ الإعلانات المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي دفعتها إلى تناول جرعات متعددة من الفيتامينات والمعادن يومياً، اعتقاداً منها أنّها ستمنحها مزيداً من الطاقة والحيوية.

لكنّ هذه العادة انتهت بصدمة صحية، بعدما خضعت لعملية جراحية عاجلة لاستئصال حصاة كلوية ضخمة بلغ حجمها ثلاثة سنتيمترات، وأكد الأطباء أنّ تكوّنها ارتبط بالاستهلاك العشوائي للمكمّلات الغذائية.

وأفاد أطباء واختصاصيون لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأنهم رصدوا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المرضى الذين يعانون من مشكلات في الكبد والكلى والجهاز الهضمي نتيجة الإفراط في تناول المكمّلات.

كما تشير أبحاث أُجريت في الولايات المتحدة إلى أنّ نحو 20 في المئة من حالات تلف الكبد ترتبط باستخدام المكمّلات العشبية والغذائية، خصوصاً عند الإفراط في تناول فيتامين A، والأشواغاندا، ومستخلص الشاي الأخضر.

ويحذّر الأطباء أيضاً من أنّ الجمع بين عدة مكمّلات قد يؤدي إلى مضاعفة الجرعات من دون إدراك ذلك، كما هو الحال مع فيتامين B6 الذي قد يسبب تلفاً في الأعصاب عند تناوله بكميات كبيرة. كذلك قد تتداخل بعض المعادن مع بعضها البعض، ما يعيق امتصاصها، مثل تناول الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم في الوقت نفسه.

لذلك، يدعو الخبراء إلى إعطاء الأولوية لنظام غذائي متوازن بدلاً من الاعتماد المفرط على الحبوب والمكمّلات، مع ضرورة استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لتحديد الحاجة الفعلية إليها والالتزام بالجرعات الموصى بها.

ويؤكد الأطباء أنّ بعض الفيتامينات الذائبة في الدهون تُخزَّن داخل الجسم لفترات طويلة، ما يعني أنّ تناولها يومياً ليس ضرورياً دائماً، وقد يؤدي الإفراط فيها إلى نتائج عكسية ومضاعفات صحية غير متوقعة.

صحة وتغذية

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