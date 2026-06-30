مكمّل شهير للعضلات تحت المجهر... هل يساهم الكرياتين في تخفيف الاكتئاب؟

كشفت مراجعة علمية حديثة أن مكمّل الكرياتين، المعروف على نطاق واسع بدوره في تحسين الأداء الرياضي وبناء العضلات، قد يحمل فوائد محتملة للصحة النفسية، إذ تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب عبر دعم إنتاج الطاقة في الدماغ.



ومع ذلك، شدد الباحثون على أن الأدلة المتوافرة حتى الآن لا تزال واعدة، لكنها غير كافية لحسم فعالية الكرياتين كعلاج للاكتئاب.



وأجرى باحثون من University of Ottawa مراجعة لخمس تجارب سريرية عشوائية شملت 238 مشاركاً، تلقى بعضهم الكرياتين فيما حصل آخرون على دواء وهمي.



وأظهرت دراستان تحسناً ملحوظاً في أعراض الاكتئاب، لا سيما لدى النساء المصابات بالاكتئاب الشديد، عند استخدام الكرياتين إلى جانب مضادات الاكتئاب أو العلاج السلوكي المعرفي.



في المقابل، لم تجد ثلاث دراسات أخرى أي فائدة واضحة للكرياتين، بما في ذلك دراسة أُجريت على مراهقات وأخرى على مرضى الاضطراب ثنائي القطب.



كما سجّل الباحثون حالتين ظهرت فيهما أعراض هوس خفيف لدى بعض المشاركين المصابين بالاضطراب ثنائي القطب، ما يشير إلى أن تأثير الكرياتين قد يختلف تبعاً للحالة الصحية لكل شخص.



ويرى العلماء أن الاهتمام بالكرياتين يعود إلى الدور الذي يؤديه في إنتاج جزيء ATP، وهو المصدر الأساسي للطاقة داخل الخلايا. ونظراً إلى أن الدماغ يستهلك كميات كبيرة من الطاقة، فقد يساهم الكرياتين في دعم وظائفه الحيوية.



كما تشير بعض الفرضيات إلى أن الكرياتين قد يؤثر في نواقل عصبية مرتبطة بتنظيم المزاج، مثل الدوبامين والسيروتونين، إلا أن هذه الآليات لا تزال قيد الدراسة.



وأكد الباحثون أنه لا يمكن اعتبار الكرياتين علاجاً مثبتاً للاكتئاب في الوقت الراهن، داعين إلى إجراء دراسات أكبر وأكثر شمولاً ولمدد زمنية أطول قبل اعتماده كخيار علاجي.



وخلصت المراجعة إلى أن النتائج الحالية تفتح باباً واعداً أمام الأبحاث المستقبلية، لكنها لا تكفي حتى الآن لتغيير التوصيات والممارسات الطبية المعتمدة في علاج الاكتئاب.