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316 عاماً من العمر... ثلاث شقيقات يحيّرن العلماء ويكشفن أسرار الحياة المديدة
صحة وتغذية
2026-06-30 | 09:58
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316 عاماً من العمر... ثلاث شقيقات يحيّرن العلماء ويكشفن أسرار الحياة المديدة
دخلت ثلاث شقيقات برازيليات موسوعة غينيس كأكبر شقيقات على قيد الحياة في العالم، ليصبحن محور اهتمام الباحثين في دراسة تبحث في العوامل الوراثية والبيئية المرتبطة بطول العمر.
ويبلغ مجموع أعمار الشقيقات الثلاث 316 عاماً، إذ تبلغ الكبرى ليفيتا 109 أعوام، تليها زورايدي بعمر 104 أعوام، فيما تبلغ الصغرى زولينا 103 أعوام.
وأصبحت الشقيقات جزءاً من مشروع DNA Longevo التابع لـUniversity of São Paulo، والذي يهدف إلى دراسة الجينات المرتبطة بطول العمر والصحة الجيدة في مراحل متقدمة من الحياة.
وفي هذا السياق، أوضح بن مايرز، رئيس منظمة LongeviQuest، أن هذه الحالة الاستثنائية تشير إلى احتمال وجود عوامل وراثية قوية ساهمت في بلوغ الشقيقات هذه الأعمار المتقدمة، إلى جانب الدعم العائلي والترابط الاجتماعي الذي حافظن عليه على مدى عقود.
في المقابل، تنسب الشقيقات سرّ طول أعمارهن إلى نمط الحياة البسيط الذي عشنه، والنشاط البدني المستمر، واعتمادهن على الأطعمة الطازجة والطبيعية خلال طفولتهن، قبل انتشار وسائل التبريد الحديثة.
وقد وُلدت الشقيقات ونشأن في بلدة ريفية صغيرة، حيث اعتدن منذ الصغر على القيام بالأعمال الزراعية ومساعدة العائلة في الحقول، ما جعل النشاط البدني جزءاً أساسياً من حياتهن اليومية.
ولعبت الأخت الكبرى ليفيتا دوراً محورياً داخل الأسرة، إذ تولّت مسؤوليات منزلية كبيرة ورعت أشقاءها الأصغر سناً، فيما اشتهرت زولينا بمهارتها في الخياطة والأعمال اليدوية، ما ساعدها على الحفاظ على استقلاليتها لسنوات طويلة.
كما ساهمت الحياة الريفية والاعتماد على الصيد والسباحة في الأنهار في تعزيز لياقتهن البدنية وترسيخ عادات صحية استمرت معهن طوال العمر.
ولاحظ الباحثون أيضاً تمتع الشقيقات بمرونة نفسية كبيرة وشعور عالٍ بالرضا عن الحياة، وهو ما عبّرت عنه ليفيتا بقولها إنها عاشت حياتها دون ندم، مكتفية بما حققته وأسرتها.
ويرى العلماء أن سرّ هذه الحالة النادرة قد يكمن في مزيج استثنائي من الجينات الجيدة، والنشاط البدني المبكر، والعلاقات الاجتماعية المتينة، والاستقرار النفسي، وهي عوامل مجتمعة قد تساعد على الحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية في سن متقدمة.
المصدر
صحة وتغذية
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