الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

316 عاماً من العمر... ثلاث شقيقات يحيّرن العلماء ويكشفن أسرار الحياة المديدة

صحة وتغذية
2026-06-30 | 09:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
316 عاماً من العمر... ثلاث شقيقات يحيّرن العلماء ويكشفن أسرار الحياة المديدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
316 عاماً من العمر... ثلاث شقيقات يحيّرن العلماء ويكشفن أسرار الحياة المديدة

دخلت ثلاث شقيقات برازيليات موسوعة غينيس كأكبر شقيقات على قيد الحياة في العالم، ليصبحن محور اهتمام الباحثين في دراسة تبحث في العوامل الوراثية والبيئية المرتبطة بطول العمر.

ويبلغ مجموع أعمار الشقيقات الثلاث 316 عاماً، إذ تبلغ الكبرى ليفيتا 109 أعوام، تليها زورايدي بعمر 104 أعوام، فيما تبلغ الصغرى زولينا 103 أعوام.

وأصبحت الشقيقات جزءاً من مشروع DNA Longevo التابع لـUniversity of São Paulo، والذي يهدف إلى دراسة الجينات المرتبطة بطول العمر والصحة الجيدة في مراحل متقدمة من الحياة.

وفي هذا السياق، أوضح بن مايرز، رئيس منظمة LongeviQuest، أن هذه الحالة الاستثنائية تشير إلى احتمال وجود عوامل وراثية قوية ساهمت في بلوغ الشقيقات هذه الأعمار المتقدمة، إلى جانب الدعم العائلي والترابط الاجتماعي الذي حافظن عليه على مدى عقود.

في المقابل، تنسب الشقيقات سرّ طول أعمارهن إلى نمط الحياة البسيط الذي عشنه، والنشاط البدني المستمر، واعتمادهن على الأطعمة الطازجة والطبيعية خلال طفولتهن، قبل انتشار وسائل التبريد الحديثة.

وقد وُلدت الشقيقات ونشأن في بلدة ريفية صغيرة، حيث اعتدن منذ الصغر على القيام بالأعمال الزراعية ومساعدة العائلة في الحقول، ما جعل النشاط البدني جزءاً أساسياً من حياتهن اليومية.

ولعبت الأخت الكبرى ليفيتا دوراً محورياً داخل الأسرة، إذ تولّت مسؤوليات منزلية كبيرة ورعت أشقاءها الأصغر سناً، فيما اشتهرت زولينا بمهارتها في الخياطة والأعمال اليدوية، ما ساعدها على الحفاظ على استقلاليتها لسنوات طويلة.

كما ساهمت الحياة الريفية والاعتماد على الصيد والسباحة في الأنهار في تعزيز لياقتهن البدنية وترسيخ عادات صحية استمرت معهن طوال العمر.

ولاحظ الباحثون أيضاً تمتع الشقيقات بمرونة نفسية كبيرة وشعور عالٍ بالرضا عن الحياة، وهو ما عبّرت عنه ليفيتا بقولها إنها عاشت حياتها دون ندم، مكتفية بما حققته وأسرتها.

ويرى العلماء أن سرّ هذه الحالة النادرة قد يكمن في مزيج استثنائي من الجينات الجيدة، والنشاط البدني المبكر، والعلاقات الاجتماعية المتينة، والاستقرار النفسي، وهي عوامل مجتمعة قد تساعد على الحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية في سن متقدمة.
 

صحة وتغذية

عاماً

العمر...

شقيقات

يحيّرن

العلماء

ويكشفن

أسرار

الحياة

المديدة

LBCI التالي
المثلّجات لا تُبرّد جسمك كما تظن... وخبراء يكشفون سر تراجع الشهية في الصيف
مكمّل شهير للعضلات تحت المجهر... هل يساهم الكرياتين في تخفيف الاكتئاب؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-05-20

5 دقائق فقط قد تغيّر حياتك: دراسة تكشف سرّ إطالة العمر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-06-20

اكتشافات أثرية مذهلة تحت كاتدرائية نوتردام في فرنسا… عملة رومانية عمرها 1700 عام وألغاز تحيّر العلماء

LBCI
صحة وتغذية
2026-05-27

هل تضع كمية كافية من واقي الشمس؟ طبيبة جلدية تكشف أسرار الحماية من الحروق والشيخوخة المبكرة

LBCI
صحة وتغذية
04:01

جلدك يكشف أسرار صحتك... علماء: الإكزيما والحكّة قد تكونان إنذاراً لأمراض أعمق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:40

اختراق علمي في ألزهايمر... العلماء يكتشفون "الممر السري" الذي ينشر المرض داخل الدماغ

LBCI
صحة وتغذية
10:48

المثلّجات لا تُبرّد جسمك كما تظن... وخبراء يكشفون سر تراجع الشهية في الصيف

LBCI
صحة وتغذية
09:52

مكمّل شهير للعضلات تحت المجهر... هل يساهم الكرياتين في تخفيف الاكتئاب؟

LBCI
صحة وتغذية
09:32

دراسة مفاجئة: الرضاعة الطبيعية قد تقلّل خطر أعراض فرط الحركة وتشتّت الانتباه لدى الأطفال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-28

"الوفاء للمقاومة": شعبنا لن يتخلَّى عن حقِّه المشروع في الدفاع عن النفس

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-24

الكتائب: لا لجرّ لبنان إلى حرب جديدة ولحصر السلاح فورًا على كامل الأراضي اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-27

مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف عصابة تروّج المخدّرات في البوار

LBCI
رياضة
03:58

نهاية أسطورة.. مانويل نوير يودّع منتخب ألمانيا بعد خروج مونديالي مؤلم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:45

صيف حار اعتيادي... والحرارة تلامس الثلاثين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

كوبر بين بيروت وتل أبيب... وترقب لمسار تنفيذ إتفاق الإطار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

منظمة العمل الدولية في حوار ثلاثي لحماية العمالة وتعافي المنشآت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بعد الإخفاق في كشف أنفاق حزب الله... إسرائيل تعدّ خطة لحرية عمل عملياتية أوسع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

رسم على المستوردات لتمويل النفايات... قرار يُعلّق وسط اعتراضات واسعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أملاك الخليجيين في الجبل تنتظر عودتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إليكم قراءة الفنان أسامة الرحباني لأبرز أحداث المونديال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مشروع الـ IMEC الاقتصادي فرصة للنهوض بلبنان... فهل يُحسن الاستفادة منها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

لكل الإماراتيين: أهلاً بعودتكم… ولبنان أمام فرصة جديدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:25

شملت 5 مؤسسات و16 شخصًا... عقوبات تستهدف مكونات رئيسية للبنية المالية لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
06:36

وزير المالية يحدد آلية تطبيق الضريبة الاستثنائية على أرباح عمليات "صيرفة"

LBCI
أخبار لبنان
15:04

سلام يشكر الامارات على قرار السماح بسفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان ويثمّن متانة العلاقات الثنائية

LBCI
فنّ
07:39

من "يا جمهور يا أزعر" إلى التهنئة العلنية... ماذا حدث بين ناصيف زيتون والشامي؟

LBCI
أمن وقضاء
07:28

الجيش يوقف 4 مواطنين لإطلاقهم النار في مناطق مختلفة

LBCI
اسرار
00:17

أسرار الصحف المحلية ٣٠-٦-٢٠٢٦

LBCI
أخبار لبنان
15:14

جنبلاط: “يا محلا اتفاق 17 أيار أمام اتفاق اليوم”

LBCI
أخبار لبنان
00:23

مصادر "هآرتس": الجيش الإسرائيليّ حدّد ثلاث قرى في جنوب لبنان للبدء بالانسحاب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More