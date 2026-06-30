الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المثلّجات لا تُبرّد جسمك كما تظن... وخبراء يكشفون سر تراجع الشهية في الصيف
صحة وتغذية
2026-06-30 | 10:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
المثلّجات لا تُبرّد جسمك كما تظن... وخبراء يكشفون سر تراجع الشهية في الصيف
مع بلوغ فصل الصيف ذروته، يلاحظ كثيرون تراجعاً ملحوظاً في رغبتهم بتناول الطعام، وميلاً تلقائياً نحو وجبات أخف وأصغر حجماً مقارنة بفصل الشتاء.
وفي هذا السياق، كشفت جمعية القلب الأميركية وعدد من خبراء التغذية عن الأسباب العلمية الكامنة وراء هذا التحول البيولوجي، محذرين في الوقت نفسه من الاعتماد المفرط على السكريات والمثلجات لتعويض انخفاض الشهية.
وأوضح الدكتور غوردون فيشر، الأستاذ في جامعة ألاباما، أن هناك تنسيقاً مستمراً بين مراكز تنظيم الحرارة في الدماغ والجهاز الهضمي للتحكم في الشهية.
فعملية هضم الطعام وتخزين العناصر الغذائية تستهلك طاقة وتنتج حرارة داخلية، ما يدفع الجسم تلقائياً إلى تقليل إشارات الجوع لتجنب زيادة العبء الحراري خلال الطقس الحار.
كما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في الهرمونات المرتبطة بالشهية، إذ ينخفض مستوى هرمون الغريلين المحفّز للجوع، بينما يرتفع مستوى هرمون اللبتين المسؤول عن الإحساس بالشبع، وهو ما يفسّر تراجع كمية الطعام المتناولة خلال الصيف.
ويُضاف إلى ذلك أن الإكثار من شرب السوائل لتعويض التعرق يملأ المعدة مؤقتاً ويمنح شعوراً بالامتلاء، ما يقلل الرغبة في تناول الطعام.
وتلفت الدكتورة أليسون تشيلدرس إلى أن الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، حتى وإن كانت مثلجة، قد تؤدي بعد هضمها إلى زيادة إنتاج الحرارة داخل الجسم، ما يفاقم الشعور بالتعب والإرهاق بدلاً من الإحساس بالانتعاش.
من جهته، حذر اختصاصي التغذية المعتمد خوان لاينز من الاعتماد على المشروبات السكرية والحلويات المثلجة كبديل للوجبات الأساسية.
ورغم أن هذه الخيارات تمنح شعوراً سريعاً بالانتعاش، فإنها قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم يعقبه هبوط حاد، ما يسبب الخمول وتقلبات المزاج والشعور المتكرر بالجوع.
وعلى المدى الطويل، قد يساهم هذا النمط الغذائي في زيادة الوزن ورفع خطر مقاومة الأنسولين، إضافة إلى نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والحديد.
وللاستفادة من طبيعة فصل الصيف، ينصح الخبراء بالتركيز على شرب الماء والمياه المنكهة طبيعياً، إلى جانب تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار، والتي تساهم بشكل ملحوظ في ترطيب الجسم.
كما يُنصح بتناول الخضراوات الورقية والموز لتعويض المعادن المفقودة عبر التعرق، ولا سيما البوتاسيوم والمغنيسيوم.
ويُفضّل أيضاً تقسيم الوجبات إلى حصص صغيرة ومتعددة خلال اليوم لتخفيف العبء عن الجهاز الهضمي، مع الاعتماد على وجبات باردة ومتوازنة مثل سلطة التونة أو الحمص مع الخبز الأسمر بدلاً من إهمال الوجبات.
ويشدد الخبراء على أن القاعدة الذهبية تبقى في الإصغاء إلى احتياجات الجسم وعدم حرمانه من العناصر الغذائية الضرورية، مؤكدين أن الاستمتاع بالمثلجات أمر طبيعي ومقبول، شرط أن يكون باعتدال وكجزء من نظام غذائي متوازن، لا بديلاً عن الوجبات الرئيسية.
المصدر
صحة وتغذية
تُبرّد
تظن...
وخبراء
يكشفون
تراجع
الشهية
الصيف
التالي
اختراق علمي في ألزهايمر... العلماء يكتشفون "الممر السري" الذي ينشر المرض داخل الدماغ
316 عاماً من العمر... ثلاث شقيقات يحيّرن العلماء ويكشفن أسرار الحياة المديدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-04-19
ماذا يحدث لجسمك عند شرب البيرة يوميًا؟ خبراء يكشفون الحقيقة
صحة وتغذية
2026-04-19
ماذا يحدث لجسمك عند شرب البيرة يوميًا؟ خبراء يكشفون الحقيقة
0
أخبار دولية
2026-04-15
وزير الخزانة الأميركي يتوقع تراجع البنزين إلى نطاق 3 دولارات هذا الصيف
أخبار دولية
2026-04-15
وزير الخزانة الأميركي يتوقع تراجع البنزين إلى نطاق 3 دولارات هذا الصيف
0
منوعات
2026-06-17
لماذا تزداد حاجتكم إلى التبول أثناء السباحة؟ الخبراء يكشفون السر
منوعات
2026-06-17
لماذا تزداد حاجتكم إلى التبول أثناء السباحة؟ الخبراء يكشفون السر
0
صحة وتغذية
2026-04-24
خبراء يكشفون: ما هو أفضل منتج ألبان لخفض الكوليسترول وحماية القلب؟
صحة وتغذية
2026-04-24
خبراء يكشفون: ما هو أفضل منتج ألبان لخفض الكوليسترول وحماية القلب؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
11:40
اختراق علمي في ألزهايمر... العلماء يكتشفون "الممر السري" الذي ينشر المرض داخل الدماغ
صحة وتغذية
11:40
اختراق علمي في ألزهايمر... العلماء يكتشفون "الممر السري" الذي ينشر المرض داخل الدماغ
0
صحة وتغذية
09:58
316 عاماً من العمر... ثلاث شقيقات يحيّرن العلماء ويكشفن أسرار الحياة المديدة
صحة وتغذية
09:58
316 عاماً من العمر... ثلاث شقيقات يحيّرن العلماء ويكشفن أسرار الحياة المديدة
0
صحة وتغذية
09:52
مكمّل شهير للعضلات تحت المجهر... هل يساهم الكرياتين في تخفيف الاكتئاب؟
صحة وتغذية
09:52
مكمّل شهير للعضلات تحت المجهر... هل يساهم الكرياتين في تخفيف الاكتئاب؟
0
صحة وتغذية
09:32
دراسة مفاجئة: الرضاعة الطبيعية قد تقلّل خطر أعراض فرط الحركة وتشتّت الانتباه لدى الأطفال
صحة وتغذية
09:32
دراسة مفاجئة: الرضاعة الطبيعية قد تقلّل خطر أعراض فرط الحركة وتشتّت الانتباه لدى الأطفال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-06-25
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
2026-06-25
انخفاض في أسعار المحروقات...
0
آخر الأخبار
2026-04-07
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
آخر الأخبار
2026-04-07
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
0
آخر الأخبار
2026-05-08
زيلنسكي: أوكرانيا تقبل الهدنة التي أعلنها الرئيس ترامب
آخر الأخبار
2026-05-08
زيلنسكي: أوكرانيا تقبل الهدنة التي أعلنها الرئيس ترامب
0
منوعات
2026-06-27
فقدا طفلتهما أولاً... ثم وقعت الكارثة الثانية خلال اللحاق بسيارة الإسعاف: إليكم ما حصل
منوعات
2026-06-27
فقدا طفلتهما أولاً... ثم وقعت الكارثة الثانية خلال اللحاق بسيارة الإسعاف: إليكم ما حصل
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
13:45
صيف حار اعتيادي... والحرارة تلامس الثلاثين
حال الطقس
13:45
صيف حار اعتيادي... والحرارة تلامس الثلاثين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
كوبر بين بيروت وتل أبيب... وترقب لمسار تنفيذ إتفاق الإطار
تقارير نشرة الاخبار
13:44
كوبر بين بيروت وتل أبيب... وترقب لمسار تنفيذ إتفاق الإطار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
منظمة العمل الدولية في حوار ثلاثي لحماية العمالة وتعافي المنشآت
تقارير نشرة الاخبار
13:43
منظمة العمل الدولية في حوار ثلاثي لحماية العمالة وتعافي المنشآت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بعد الإخفاق في كشف أنفاق حزب الله... إسرائيل تعدّ خطة لحرية عمل عملياتية أوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بعد الإخفاق في كشف أنفاق حزب الله... إسرائيل تعدّ خطة لحرية عمل عملياتية أوسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رسم على المستوردات لتمويل النفايات... قرار يُعلّق وسط اعتراضات واسعة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رسم على المستوردات لتمويل النفايات... قرار يُعلّق وسط اعتراضات واسعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أملاك الخليجيين في الجبل تنتظر عودتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أملاك الخليجيين في الجبل تنتظر عودتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إليكم قراءة الفنان أسامة الرحباني لأبرز أحداث المونديال
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إليكم قراءة الفنان أسامة الرحباني لأبرز أحداث المونديال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مشروع الـ IMEC الاقتصادي فرصة للنهوض بلبنان... فهل يُحسن الاستفادة منها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مشروع الـ IMEC الاقتصادي فرصة للنهوض بلبنان... فهل يُحسن الاستفادة منها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لكل الإماراتيين: أهلاً بعودتكم… ولبنان أمام فرصة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لكل الإماراتيين: أهلاً بعودتكم… ولبنان أمام فرصة جديدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:25
شملت 5 مؤسسات و16 شخصًا... عقوبات تستهدف مكونات رئيسية للبنية المالية لحزب الله
أخبار لبنان
11:25
شملت 5 مؤسسات و16 شخصًا... عقوبات تستهدف مكونات رئيسية للبنية المالية لحزب الله
2
أخبار لبنان
06:36
وزير المالية يحدد آلية تطبيق الضريبة الاستثنائية على أرباح عمليات "صيرفة"
أخبار لبنان
06:36
وزير المالية يحدد آلية تطبيق الضريبة الاستثنائية على أرباح عمليات "صيرفة"
3
أخبار لبنان
15:04
سلام يشكر الامارات على قرار السماح بسفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان ويثمّن متانة العلاقات الثنائية
أخبار لبنان
15:04
سلام يشكر الامارات على قرار السماح بسفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان ويثمّن متانة العلاقات الثنائية
4
فنّ
07:39
من "يا جمهور يا أزعر" إلى التهنئة العلنية... ماذا حدث بين ناصيف زيتون والشامي؟
فنّ
07:39
من "يا جمهور يا أزعر" إلى التهنئة العلنية... ماذا حدث بين ناصيف زيتون والشامي؟
5
أمن وقضاء
07:28
الجيش يوقف 4 مواطنين لإطلاقهم النار في مناطق مختلفة
أمن وقضاء
07:28
الجيش يوقف 4 مواطنين لإطلاقهم النار في مناطق مختلفة
6
اسرار
00:17
أسرار الصحف المحلية ٣٠-٦-٢٠٢٦
اسرار
00:17
أسرار الصحف المحلية ٣٠-٦-٢٠٢٦
7
أخبار لبنان
15:14
جنبلاط: “يا محلا اتفاق 17 أيار أمام اتفاق اليوم”
أخبار لبنان
15:14
جنبلاط: “يا محلا اتفاق 17 أيار أمام اتفاق اليوم”
8
أخبار لبنان
00:23
مصادر "هآرتس": الجيش الإسرائيليّ حدّد ثلاث قرى في جنوب لبنان للبدء بالانسحاب
أخبار لبنان
00:23
مصادر "هآرتس": الجيش الإسرائيليّ حدّد ثلاث قرى في جنوب لبنان للبدء بالانسحاب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More