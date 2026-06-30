المثلّجات لا تُبرّد جسمك كما تظن... وخبراء يكشفون سر تراجع الشهية في الصيف

مع بلوغ فصل الصيف ذروته، يلاحظ كثيرون تراجعاً ملحوظاً في رغبتهم بتناول الطعام، وميلاً تلقائياً نحو وجبات أخف وأصغر حجماً مقارنة بفصل الشتاء.



وفي هذا السياق، كشفت جمعية القلب الأميركية وعدد من خبراء التغذية عن الأسباب العلمية الكامنة وراء هذا التحول البيولوجي، محذرين في الوقت نفسه من الاعتماد المفرط على السكريات والمثلجات لتعويض انخفاض الشهية.



وأوضح الدكتور غوردون فيشر، الأستاذ في جامعة ألاباما، أن هناك تنسيقاً مستمراً بين مراكز تنظيم الحرارة في الدماغ والجهاز الهضمي للتحكم في الشهية.



فعملية هضم الطعام وتخزين العناصر الغذائية تستهلك طاقة وتنتج حرارة داخلية، ما يدفع الجسم تلقائياً إلى تقليل إشارات الجوع لتجنب زيادة العبء الحراري خلال الطقس الحار.



كما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في الهرمونات المرتبطة بالشهية، إذ ينخفض مستوى هرمون الغريلين المحفّز للجوع، بينما يرتفع مستوى هرمون اللبتين المسؤول عن الإحساس بالشبع، وهو ما يفسّر تراجع كمية الطعام المتناولة خلال الصيف.



ويُضاف إلى ذلك أن الإكثار من شرب السوائل لتعويض التعرق يملأ المعدة مؤقتاً ويمنح شعوراً بالامتلاء، ما يقلل الرغبة في تناول الطعام.



وتلفت الدكتورة أليسون تشيلدرس إلى أن الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، حتى وإن كانت مثلجة، قد تؤدي بعد هضمها إلى زيادة إنتاج الحرارة داخل الجسم، ما يفاقم الشعور بالتعب والإرهاق بدلاً من الإحساس بالانتعاش.



من جهته، حذر اختصاصي التغذية المعتمد خوان لاينز من الاعتماد على المشروبات السكرية والحلويات المثلجة كبديل للوجبات الأساسية.



ورغم أن هذه الخيارات تمنح شعوراً سريعاً بالانتعاش، فإنها قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم يعقبه هبوط حاد، ما يسبب الخمول وتقلبات المزاج والشعور المتكرر بالجوع.



وعلى المدى الطويل، قد يساهم هذا النمط الغذائي في زيادة الوزن ورفع خطر مقاومة الأنسولين، إضافة إلى نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والحديد.



وللاستفادة من طبيعة فصل الصيف، ينصح الخبراء بالتركيز على شرب الماء والمياه المنكهة طبيعياً، إلى جانب تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار، والتي تساهم بشكل ملحوظ في ترطيب الجسم.



كما يُنصح بتناول الخضراوات الورقية والموز لتعويض المعادن المفقودة عبر التعرق، ولا سيما البوتاسيوم والمغنيسيوم.



ويُفضّل أيضاً تقسيم الوجبات إلى حصص صغيرة ومتعددة خلال اليوم لتخفيف العبء عن الجهاز الهضمي، مع الاعتماد على وجبات باردة ومتوازنة مثل سلطة التونة أو الحمص مع الخبز الأسمر بدلاً من إهمال الوجبات.



ويشدد الخبراء على أن القاعدة الذهبية تبقى في الإصغاء إلى احتياجات الجسم وعدم حرمانه من العناصر الغذائية الضرورية، مؤكدين أن الاستمتاع بالمثلجات أمر طبيعي ومقبول، شرط أن يكون باعتدال وكجزء من نظام غذائي متوازن، لا بديلاً عن الوجبات الرئيسية.