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ليست الحلويات وحدها... 7 عادات يومية قد ترفع سكر الدم من دون أن تدرك

صحة وتغذية
2026-07-06 | 10:26
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ليست الحلويات وحدها... 7 عادات يومية قد ترفع سكر الدم من دون أن تدرك
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ليست الحلويات وحدها... 7 عادات يومية قد ترفع سكر الدم من دون أن تدرك

كشفت أبحاث طبية حديثة أن ارتفاع مستويات سكر الدم لا يرتبط بتناول الحلويات فقط، بل يمتد إلى عادات يومية شائعة قد تُضعف حساسية الجسم للإنسولين وتزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني على المدى الطويل.

وحذّرت الدراسات من 7 سلوكيات رئيسية تؤثر سلباً في تنظيم مستوى الجلوكوز في الجسم:

1- تناول الطعام في وقت متأخر:
 يسبب الأكل ليلاً وخارج أوقات الساعة البيولوجية ضعفاً في استقلاب الجلوكوز، بينما يساعد الإفطار المبكر على تحسين استجابة الجسم للإنسولين.

2- قلة النوم أو عدم انتظامه:
 تؤثر سلباً في الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الجوع والشبع، وقد ترفع مستويات سكر الدم حتى لدى الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً.

3- الجلوس لفترات طويلة:
 يقلل خمول العضلات من قدرتها على سحب الجلوكوز من الدم، لذلك ينصح الخبراء بالمشي أو الحركة الخفيفة كل 30 دقيقة.

4- الإفراط في تناول الكربوهيدرات المكررة والوجبات السريعة:
 تفتقر هذه الأطعمة إلى الألياف، ما يجعلها تُهضم بسرعة وتؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر.

5- المشروبات المحلاة:
 تُمتص السكريات السائلة بسرعة في مجرى الدم من دون أن تمنح إحساساً بالشبع، ما يزيد خطر مقاومة الإنسولين.

6- تخطي وجبة الإفطار:
 قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في مستوى السكر بعد الوجبة التالية، ويزيد الرغبة في تناول كميات أكبر من الكربوهيدرات لاحقاً.

7- إهمال ترتيب تناول الطعام:
 يساعد البدء بالخضراوات والبروتين قبل الكربوهيدرات على إبطاء امتصاص الجلوكوز والحد من الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم.

ويؤكد الخبراء أن تعديل هذه العادات اليومية البسيطة يمثل أحد أهم عوامل الوقاية من اضطرابات التمثيل الغذائي، ويساهم في الحفاظ على استقرار مستويات السكر وتقليل خطر الإصابة بالسكري، قبل الحاجة إلى العلاج الدوائي.
 

صحة وتغذية

سكر

سكري

حلويات

شوكولا

مشروبات غازية

تخطي وجبة الإفطار

كاربوهيدرات.

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