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"الالتهابات الصامتة" تبدأ من طبقك... أطعمة يومية قد تزيد خطر الأمراض المزمنة
صحة وتغذية
2026-07-14 | 06:39
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"الالتهابات الصامتة" تبدأ من طبقك... أطعمة يومية قد تزيد خطر الأمراض المزمنة
كشف تقرير طبي حديث، صادر عن مركز كليفلاند كلينك الأميركي، عن حقائق مقلقة تتعلق بالنظام الغذائي اليومي، محذرًا من أن بعض الأطعمة الشائعة قد تسهم في نشوء الالتهابات المزمنة داخل الجسم، والتي تُعدّ أحد أبرز العوامل المسببة لأمراض خطيرة، مثل السكري، وأمراض القلب، والسكتات الدماغية، والتهاب المفاصل.
وأوضح التقرير أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين نوعية الغذاء والالتهابات المزمنة، مشيرًا إلى أن تعديل العادات الغذائية قد يحدّ من خطر الإصابة بهذه الأمراض.
وبهدف حماية الجسم من هذه المخاطر، حدّد خبراء كليفلاند كلينك أبرز الأطعمة التي يُنصح بتقليل استهلاكها، إلى جانب بدائل صحية تساعد في مكافحة الالتهابات.
ودعا الخبراء إلى اتخاذ قرارات غذائية واعية عند التسوق، والحدّ من استهلاك المجموعات الغذائية التالية:
- السكريات المضافة... الخطر الخفي: تختبئ السكريات المضافة في أطعمة يومية غير متوقعة، مثل الخبز، والجرانولا، وتتبيلات السلطات، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر والإنسولين في الدم، ويعزز الالتهابات المزمنة. لذلك، ينصح الخبراء بقراءة الملصقات الغذائية بعناية قبل الشراء.
- الدهون المتحولة: تؤكد الدراسات أنه لا يوجد مستوى آمن لاستهلاك الدهون المتحولة، ويُفضَّل تجنبها تمامًا. وتوجد بكثرة في المخبوزات الجاهزة، والوجبات السريعة، وفشار الميكروويف، ومبيّضات القهوة غير الحليبية.
- اللحوم الحمراء والمصنّعة والدهون المشبعة: قد تسهم اللحوم الحمراء والمصنّعة، مثل البرغر، والستيك، والسجق، في زيادة الالتهابات داخل الأوعية الدموية وأنسجة الجسم، بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة.
- الكربوهيدرات المكررة: مثل الخبز الأبيض، والأرز الأبيض، والبطاطس المقلية، إذ يؤدي تجريدها من الألياف والعناصر الغذائية أثناء التصنيع إلى سرعة امتصاصها، ما قد يحفز الالتهابات المزمنة.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن النظام الغذائي المتوازن يزخر بأطعمة تمتلك خصائص طبيعية مضادة للالتهابات، تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف.
وتأتي الخضراوات الداكنة وذات الألوان الزاهية، مثل الملفوف الأحمر والفجل، في مقدمة هذه الأطعمة، بفضل غناها بفيتامين C ومضادات الأكسدة.
كما يُعد زيت الزيتون البكر من أفضل الخيارات الصحية للطهي، لاحتوائه على حمض الأوليك، الذي يسهم في تهدئة الالتهابات ودعم صحة القلب.
ويكتمل هذا النظام الغذائي بالاعتماد على مصادر البروتين الصحية بدلًا من اللحوم الحمراء، وفي مقدمتها البقوليات، مثل الفاصوليا والعدس، إلى جانب الدجاج والديك الرومي.
المصدر
صحة وتغذية
اطعمة
اطعمة مضرة
اطعمة مغذية
كاربوهيدرات
سكريات
مقالي
دهون مصنعة
لحوم
خبز
خبز ابيض
ارز
التهابات
امراض مزمنة
نظام غذائي متوازن.
ليست السمنة وحدها... دراسة تكشف عاملًا خفيًا يضاعف خطر الإصابة بالسكري
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