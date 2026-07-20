كادت تموت من الفرح... "متلازمة القلب السعيد" ترسل سيدة إلى الطوارئ

لم تكن عبارة "الموت من الفرح" مجرّد مبالغة بلاغية بالنسبة إلى سيدة بريطانية تبلغ من العمر 65 عاماً، بل تحوّلت إلى واقع طبي كاد يودي بحياتها، بعدما تسبّبت مشاعر السعادة الغامرة التي عاشتها خلال حفل زفاف ابنتها في نقلها بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ.



وسلّطت دراسة حالة حديثة، نشرتها دورية "أكسفورد ميديكال كيس ريبورتس" الطبية، الضوء على هذه الواقعة النادرة التي تداخلت فيها المشاعر الإنسانية الدافئة مع أعراض صحية خطيرة.



وبدأت القصة عقب انتهاء حفل الزفاف مباشرةً، إذ عانت السيدة، على مدى ثلاثة أيام متواصلة، من آلام حادة في الصدر وضيق شديد في التنفّس. ومع تفاقم حالتها ونظراً إلى خطورة الوضع، نُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى للاشتباه في إصابتها بنوبة قلبية حادة. ورغم أنّ الفحوصات الأولية أظهرت مؤشرات واضحة على انخفاض تدفّق الدم إلى القلب، وهي من العلامات المرتبطة عادةً بالنوبات القلبية، فإنّ الأطباء فوجئوا بعدما كشفت الفحوصات عن سلامة الشرايين وخلوّها من أي انسدادات.



ولم تتوقّف المفاجآت الطبية عند هذا الحدّ، إذ دخلت المريضة فجأةً في حالة من فقدان الذاكرة الشامل العابر، وبدأت بتكرار الأسئلة نفسها، عاجزةً عن تكوين أي ذكريات جديدة أو استيعاب ما حدث قبل دقائق معدودة. وهو عارض عصبي نادر، إلا أنّه تلاشى تدريجياً بعد ساعات، واستعادت المريضة ذاكرتها بالكامل من دون أن يترك أي آثار دائمة.



وأوضح الفريق الطبي أنّ التشخيص الدقيق للحالة هو اعتلال عضلة القلب الإجهادي، أو ما يُعرف في هذه الحالة بـ"متلازمة القلب السعيد"، وهي حالة يتغيّر فيها شكل عضلة القلب ووظيفتها مؤقتاً نتيجة التعرّض لضغط عصبي أو انفعالي شديد.



ورغم ارتباط هذه المتلازمة بشكل شائع بالصدمات والمشاعر السلبية، كالحزن والخوف، فإنّ حدوثها نتيجة الفرح العارم يُعدّ أمراً شديد الندرة. وتُشخّص المتلازمة عموماً لدى نسبة تتراوح بين 1 و3 في المئة من المرضى الذين يُشتبه في إصابتهم بنوبة قلبية، فيما لا تتجاوز الحالات الناتجة عن السعادة المفرطة 4 في المئة من إجمالي حالات هذه المتلازمة.



واختتم الباحثون تقريرهم بالتأكيد على أنّه رغم إمكانية التعافي الكامل من هذه المتلازمة، فإنّها تظلّ حالة قد تهدّد الحياة وتستدعي التدخّل الطبي الفوري لاستبعاد السكتات الدماغية أو الأزمات الحادة، مشيرين إلى أنّ المشاعر الإنسانية الجارفة، حتى الإيجابية منها، قد يكون لها تأثير جسدي مفاجئ ومباشر في الدماغ والقلب معاً.