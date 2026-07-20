الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كادت تموت من الفرح... "متلازمة القلب السعيد" ترسل سيدة إلى الطوارئ
صحة وتغذية
2026-07-20 | 06:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
كادت تموت من الفرح... "متلازمة القلب السعيد" ترسل سيدة إلى الطوارئ
لم تكن عبارة "الموت من الفرح" مجرّد مبالغة بلاغية بالنسبة إلى سيدة بريطانية تبلغ من العمر 65 عاماً، بل تحوّلت إلى واقع طبي كاد يودي بحياتها، بعدما تسبّبت مشاعر السعادة الغامرة التي عاشتها خلال حفل زفاف ابنتها في نقلها بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ.
وسلّطت دراسة حالة حديثة، نشرتها دورية "أكسفورد ميديكال كيس ريبورتس" الطبية، الضوء على هذه الواقعة النادرة التي تداخلت فيها المشاعر الإنسانية الدافئة مع أعراض صحية خطيرة.
وبدأت القصة عقب انتهاء حفل الزفاف مباشرةً، إذ عانت السيدة، على مدى ثلاثة أيام متواصلة، من آلام حادة في الصدر وضيق شديد في التنفّس. ومع تفاقم حالتها ونظراً إلى خطورة الوضع، نُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى للاشتباه في إصابتها بنوبة قلبية حادة. ورغم أنّ الفحوصات الأولية أظهرت مؤشرات واضحة على انخفاض تدفّق الدم إلى القلب، وهي من العلامات المرتبطة عادةً بالنوبات القلبية، فإنّ الأطباء فوجئوا بعدما كشفت الفحوصات عن سلامة الشرايين وخلوّها من أي انسدادات.
ولم تتوقّف المفاجآت الطبية عند هذا الحدّ، إذ دخلت المريضة فجأةً في حالة من فقدان الذاكرة الشامل العابر، وبدأت بتكرار الأسئلة نفسها، عاجزةً عن تكوين أي ذكريات جديدة أو استيعاب ما حدث قبل دقائق معدودة. وهو عارض عصبي نادر، إلا أنّه تلاشى تدريجياً بعد ساعات، واستعادت المريضة ذاكرتها بالكامل من دون أن يترك أي آثار دائمة.
وأوضح الفريق الطبي أنّ التشخيص الدقيق للحالة هو اعتلال عضلة القلب الإجهادي، أو ما يُعرف في هذه الحالة بـ"متلازمة القلب السعيد"، وهي حالة يتغيّر فيها شكل عضلة القلب ووظيفتها مؤقتاً نتيجة التعرّض لضغط عصبي أو انفعالي شديد.
ورغم ارتباط هذه المتلازمة بشكل شائع بالصدمات والمشاعر السلبية، كالحزن والخوف، فإنّ حدوثها نتيجة الفرح العارم يُعدّ أمراً شديد الندرة. وتُشخّص المتلازمة عموماً لدى نسبة تتراوح بين 1 و3 في المئة من المرضى الذين يُشتبه في إصابتهم بنوبة قلبية، فيما لا تتجاوز الحالات الناتجة عن السعادة المفرطة 4 في المئة من إجمالي حالات هذه المتلازمة.
واختتم الباحثون تقريرهم بالتأكيد على أنّه رغم إمكانية التعافي الكامل من هذه المتلازمة، فإنّها تظلّ حالة قد تهدّد الحياة وتستدعي التدخّل الطبي الفوري لاستبعاد السكتات الدماغية أو الأزمات الحادة، مشيرين إلى أنّ المشاعر الإنسانية الجارفة، حتى الإيجابية منها، قد يكون لها تأثير جسدي مفاجئ ومباشر في الدماغ والقلب معاً.
المصدر
صحة وتغذية
سعادة
فرح
قلب سعيد
متلازمة القلب السعيد
صحة القلب.
دراسة صادمة: جيل التسعينيات يتقدّم في العمر أسرع... وأجسامهم تواجه مخاطر مبكرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-04-27
لقاء "سيدة الجبل" : ألا يستحق لبنان قمة عربية طارئة تعقد في بيروت؟
أخبار لبنان
2026-04-27
لقاء "سيدة الجبل" : ألا يستحق لبنان قمة عربية طارئة تعقد في بيروت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-12
احتجاجات في المكسيك كادت تشوه صورة انطلاقة "المونديال"...
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-12
احتجاجات في المكسيك كادت تشوه صورة انطلاقة "المونديال"...
0
منوعات
2026-06-06
"متلازمة الطفل الأصغر"... بين الحقيقة والخرافة: هذا ما تقوله الدراسات عن "آخر العنقود"
منوعات
2026-06-06
"متلازمة الطفل الأصغر"... بين الحقيقة والخرافة: هذا ما تقوله الدراسات عن "آخر العنقود"
0
منوعات
2026-06-03
متلازمة "الصديقة القوية"... من سندٍ للجميع إلى استنزاف عاطفي صامت
منوعات
2026-06-03
متلازمة "الصديقة القوية"... من سندٍ للجميع إلى استنزاف عاطفي صامت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
15:28
دراسة صادمة: جيل التسعينيات يتقدّم في العمر أسرع... وأجسامهم تواجه مخاطر مبكرة
صحة وتغذية
15:28
دراسة صادمة: جيل التسعينيات يتقدّم في العمر أسرع... وأجسامهم تواجه مخاطر مبكرة
0
صحة وتغذية
14:56
لماذا يُعدّ الخطأ تجربة مفيدة؟... 6 أسباب قد تغيّر نظرتك إلى الفشل
صحة وتغذية
14:56
لماذا يُعدّ الخطأ تجربة مفيدة؟... 6 أسباب قد تغيّر نظرتك إلى الفشل
0
صحة وتغذية
12:13
تحذير طبي من ارتفاع وفيات الأطفال غرقًا... كيف تحمي طفلك من "الغرق الصامت"؟
صحة وتغذية
12:13
تحذير طبي من ارتفاع وفيات الأطفال غرقًا... كيف تحمي طفلك من "الغرق الصامت"؟
0
صحة وتغذية
2026-07-19
حين يتحوّل الحب إلى سؤال لا ينتهي... ما هو الوسواس القهري للعلاقات؟
صحة وتغذية
2026-07-19
حين يتحوّل الحب إلى سؤال لا ينتهي... ما هو الوسواس القهري للعلاقات؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-05-04
"أبطال في مواجهة اللهب والكوارث…"… في اليوم العالمي لرجال الإطفاء: تحية لشجعان ينقذون الأرواح
منوعات
2026-05-04
"أبطال في مواجهة اللهب والكوارث…"… في اليوم العالمي لرجال الإطفاء: تحية لشجعان ينقذون الأرواح
0
أخبار لبنان
09:27
مرقص استقبل السفير الفرنسي واتحاد المصارف العربية دعاه الى "المؤتمر الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
أخبار لبنان
09:27
مرقص استقبل السفير الفرنسي واتحاد المصارف العربية دعاه الى "المؤتمر الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
0
أخبار لبنان
09:09
إجتماع استثنائي في سرايا طرابلس بحث في تشديد الإجراءات ووإقامة حواجز ودوريات مكثفة
أخبار لبنان
09:09
إجتماع استثنائي في سرايا طرابلس بحث في تشديد الإجراءات ووإقامة حواجز ودوريات مكثفة
0
أخبار لبنان
2026-03-30
مرقص تابع موضوع حماية الصحافيين مع الـUNIFIL وطالب بتعزيز آليات الحماية الدولية
أخبار لبنان
2026-03-30
مرقص تابع موضوع حماية الصحافيين مع الـUNIFIL وطالب بتعزيز آليات الحماية الدولية
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:18
موزات لحم الغنم والخضار المشوية... طبق شهي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:18
موزات لحم الغنم والخضار المشوية... طبق شهي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار لبنان
07:02
جولة للوزير فادي مكي في الجنوب لبحث أولويات إعادة الإعمار ودعم البلديات
أخبار لبنان
07:02
جولة للوزير فادي مكي في الجنوب لبحث أولويات إعادة الإعمار ودعم البلديات
0
أخبار لبنان
05:36
الحكومة تناقش تعزيز التغذية الكهربائية وتتابع نتائج زيارتي تركيا وسوريا
أخبار لبنان
05:36
الحكومة تناقش تعزيز التغذية الكهربائية وتتابع نتائج زيارتي تركيا وسوريا
0
أخبار لبنان
04:11
روبيو: الرئيس عون سيعقد اجتماعًا إيجابيًا مع ترامب... وسيعود إلى لبنان ليقول إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين
أخبار لبنان
04:11
روبيو: الرئيس عون سيعقد اجتماعًا إيجابيًا مع ترامب... وسيعود إلى لبنان ليقول إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين
0
أخبار دولية
04:00
إيران تقول إن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مستمرة عبر الوسطاء
أخبار دولية
04:00
إيران تقول إن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مستمرة عبر الوسطاء
0
تقارير نشرة الاخبار
03:19
عون يبدأ زيارته إلى واشنطن بلقاء روبيو... والسيادة وسلاح حزب الله في صلب المباحثات
تقارير نشرة الاخبار
03:19
عون يبدأ زيارته إلى واشنطن بلقاء روبيو... والسيادة وسلاح حزب الله في صلب المباحثات
0
أخبار دولية
23:54
ترامب: ضربنا إيران بقوة شديدة مجددا الليلة تكريما للجنود الأميركيين الذين قتلوا
أخبار دولية
23:54
ترامب: ضربنا إيران بقوة شديدة مجددا الليلة تكريما للجنود الأميركيين الذين قتلوا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
The Protein Bar... رحلة نمو بعد Shark Tank
تقارير نشرة الاخبار
14:23
The Protein Bar... رحلة نمو بعد Shark Tank
0
حال الطقس
14:22
أوروبا: حريق وغريق
حال الطقس
14:22
أوروبا: حريق وغريق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:04
ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس عون... وهذا ما جاء في بيان الخارجية السعودية
أخبار لبنان
06:04
ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس عون... وهذا ما جاء في بيان الخارجية السعودية
2
أخبار لبنان
12:23
هذا ما ناقشه عون مع روبيو في واشنطن بحسب معلومات الـLBCI...
أخبار لبنان
12:23
هذا ما ناقشه عون مع روبيو في واشنطن بحسب معلومات الـLBCI...
3
فنّ
04:23
بعد أسبوعين من رحيله… جاستن بيبر يدعم موسيقى أليكسندر نجل الفنانة نورا رحال
فنّ
04:23
بعد أسبوعين من رحيله… جاستن بيبر يدعم موسيقى أليكسندر نجل الفنانة نورا رحال
4
أمن وقضاء
03:21
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم قتل في حي السلم
أمن وقضاء
03:21
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم قتل في حي السلم
5
خبر عاجل
23:59
ولي العهد السعودي يوجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة: عازمون على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان
خبر عاجل
23:59
ولي العهد السعودي يوجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة: عازمون على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان
6
خبر عاجل
11:11
السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى للـLBCI: الرئيس اللبناني جوزاف عون "ما حيروح ايدو فاضية" من واشنطن
خبر عاجل
11:11
السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى للـLBCI: الرئيس اللبناني جوزاف عون "ما حيروح ايدو فاضية" من واشنطن
7
أخبار دولية
00:34
أسعار النفط تقفز مع تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط
أخبار دولية
00:34
أسعار النفط تقفز مع تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط
8
حال الطقس
14:20
موجة حر في لبنان أم مرتفع جوي طبيعي في هذا الوقت من العام؟
حال الطقس
14:20
موجة حر في لبنان أم مرتفع جوي طبيعي في هذا الوقت من العام؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More