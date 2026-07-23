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أمل جديد ضد سرطان البنكرياس… لقاح تجريبي يحقق نتائج واعدة في أول تجربة بشرية
صحة وتغذية
2026-07-23 | 10:10
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أمل جديد ضد سرطان البنكرياس… لقاح تجريبي يحقق نتائج واعدة في أول تجربة بشرية
أظهر لقاح تجريبي جديد للوقاية من سرطان البنكرياس نتائج واعدة في تجربة بشرية مبكرة أجرتها كلية الطب في جامعة جونز هوبكنز بولاية ماريلاند الأميركية.
واختُبر اللقاح، الذي يحمل اسم mKRAS-VAX، على 20 شخصًا لديهم استعداد وراثي للإصابة بسرطان القنوات البنكرياسية الغدي، وهو النوع الأكثر شيوعًا وعدوانية من سرطان البنكرياس، إضافة إلى وجود تغيرات غير طبيعية في صور الأشعة، مثل تكيسات البنكرياس، من دون أن يكونوا مصابين بالسرطان.
واستهدف اللقاح ست طفرات شائعة في جين KRAS، المرتبط بأكثر من 90 بالمئة من حالات سرطان القنوات البنكرياسية الغدي.
وأظهرت النتائج أنّ 18 من أصل 20 مشاركًا طوّروا استجابة مناعية موجهة ضد الطفرات، مع ارتفاع نشاط المناعة بنحو 18 ضعفًا في المتوسط. كما نجح اللقاح في تحفيز نوعين من الخلايا التائية، أحدهما يهاجم الخلايا غير الطبيعية، والآخر يساعد على تكوين ذاكرة مناعية طويلة الأمد.
وبعد متابعة استمرت نحو 16.5 شهرًا، لم يُصب أي من المشاركين بسرطان البنكرياس، فيما شهد 37.5 بالمئة منهم تقلصًا أو اختفاءً في تكيسات البنكرياس التي كانت تزيد من خطر إصابتهم بالمرض. كما بدا اللقاح آمنًا، إذ اقتصرت الآثار الجانبية على تفاعلات في موضع الحقن وأعراض مؤقتة شبيهة بالإنفلونزا.
ومع ذلك، يؤكد الباحثون أنّ
الدراسة
كانت محدودة بسبب صغر عدد المشاركين، وأن الهدف الأساسي من المرحلة الأولى كان تقييم سلامة اللقاح وليس إثبات فعاليته في الوقاية من السرطان.
ويحتاج العلماء إلى إجراء تجارب أكبر لتحديد ما إذا كان تراجع التكيسات مرتبطًا بالفعل باللقاح، إلى جانب دراسة أفضل طريقة لاستخدام هذه اللقاحات وتحديد الأهداف المناسبة والتوقيت الأمثل لإعطائها للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.
صحة وتغذية
لقاح
لقاح تجريبي
وقاية
سرطان البنكرياس
تجربة بشرية
كلية الطب
جامعة جونز هوبكنز
ولاية ماريلاند
طب
صحة.
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