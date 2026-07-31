الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حين تصبح الدوخة عائقاً: أسباب الدوار الشديد وطرق معالجته

صحة وتغذية
2026-07-31 | 04:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حين تصبح الدوخة عائقاً: أسباب الدوار الشديد وطرق معالجته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حين تصبح الدوخة عائقاً: أسباب الدوار الشديد وطرق معالجته

غالباً ما تثير الدوخة قلق مَن يشعر بها، خصوصاً إذا تكرّرت بشكل يوميّ. ويشرح موقع Medlineplus  أنّ الشعور بالدوار غالباً ما يحدث فجأةً لبعض الثواني أو الدقائق عندما يحرّك الشخص رأسه.

وقد تترافق الدوخة مع عوارض مثل ضعف الرؤية، طنين الأذنين، فقدان السمع، اختلال التوازن، والغثيان والقيء.

ويمكن أن ينجم الشعور بالدوخة عن أسباب متنوّعة أو نتيجةً لحالات صحية تشمل:

انخفاض مستوى السكر أو ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب

- القلق والتوتّر

  -الآثار الجانبية لبعض الأدوية

جفاف الجسم أو الإجهاد الحراري والوقوف لفترة طويلة في الحرّ

انخفاض مستويات الحديد في الجسم أو فقر الدم

النوبة القلبية أو مشاكل قلبية أخرى

فقدان كميات من الدم

- الإصابة بعدوى شديدة أو تعفّن الدم

 

ورغم أنّ الدوخة الخفيفة قد تختفي دون علاج أو قد تتعالج بسهولة، إلّأ أنّها قد تكون علامةً لمشاكل صحيّة في الأذن الداخلية أو حالات مزمنة.

كما قد تظهر عند البعض أعراض "الدوار الموضعي الحميد" أو "مرض مينيير"، ما يستدعي استشارة الطبيب المختصّ لاكتشاف الأمراض الخطيرة ومعالجتها في حال وجودها.

وللحدّ من تفاقم أعراض الدوخة، يمكن الامتناع عن الحركات المفاجئة، ولا سيما حركة الرأس، والاستراحة عند ظهور الأعراض. وفي حال فقدان التوازن، فعلى المريض الحصول على مساعدة لضمان سلامته خلال المشي، ثمّ يمكنه زيادة نشاطه البدنيّ تدريجيّاً عند الشعور بتحسّن.

أمّا في حال وقوع نوبة الدوار أثناء القيام بأنشطة محدّدة، فمن الضروري الانتظار لمدة أسبوع بعد اختفاء الدوخة الشديدة قبل القيادة أو التسلّق.

ونظراً إلى أنّ الدوخة قد تسبّب التوتّر وتؤثّر سلباً على الصحة النفسية، يُنصَح باتّباع نمط حياة صحّي يعتمد على النوم الكافي، التغذية المتوازنة، والرياضة المنتظمة.

 كما يمكن اللجوء للأدوية الموصوفة للغثيان والدوار، مع اتّباع نظام قليل الملح أو تناول مدرات البول لتخفيف ضغط السوائل في الأذن الداخلية.

صحة وتغذية

الدوخة

الدوار

الدوار الموضعي الحميد

مرض مينيير

فقدان التوازن

توتر

انخفاض السكر

ارتفاع الضغط

نوبة قلبية.

مادة في طلاء أظافر "الجيل" تحت الحظر في بريطانيا... إليكم مخاطرها الصحية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-06-29

بوتين يتوقع وصول مفاوضين أميركيين إلى موسكو حين تصبح واشنطن أقل انشغالا بإيران

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-27

هل بدأ هاتفك يعمل ببطء؟... إليك الأسباب وطرق المعالجة

LBCI
خبر عاجل
2026-07-01

اليونيفيل: نواجه قيودا تحد من حرية حركتنا في لبنان بما في ذلك إغلاق الطرق بسبب الحواجز والأنقاض وعوائق أخرى

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-09

التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ٢٣:٠٠

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2026-07-29

مادة في طلاء أظافر "الجيل" تحت الحظر في بريطانيا... إليكم مخاطرها الصحية

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-29

هل تشتهي أكل الثلج أو الورق؟... رغبة غريبة قد تكشف مشكلة صحية خفيّة

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-29

تحذير لسكّان المناطق المزدحمة... ضوضاء المرور المزمنة قد ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بباركنسون

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-29

أزمات المال قد تترك أثرها في الدماغ... دراسة تربط الضغوط المالية بتسارع شيخوخته

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:04

وزارة الثقافة: قلعة الشقيف صامدة

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-30

باسيل من عين التينة: هناك توافق مع الرئيس بري على أمرين

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-14

لجنة الادارة والعدل أقرت اقتراح قانون لتنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي

LBCI
خبر عاجل
2026-04-19

رويترز: إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع أميركا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من Shark Tank إلى أرض الواقع ... تعرفوا على معمل ومزرعة LOOP

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

منافسات قوية في الجولة الثانية من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

طوابع بريدية تحيي مئوية النادي اللبناني للسيارات والسياحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

اتفقوا على حماية لبنان فتباينت مواقفهم…

LBCI
أخبار دولية
13:11

التصعيد في الشرق الأوسط يشعل أسعار النفط

LBCI
أخبار دولية
13:10

إسرائيل تلوّح بتصعيد في لبنان ونتنياهو يبحث خيارات الرد من واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

العراق تلبنن: دولة واحدة أم دول داخل الدولة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

زيارة الرئيس عون الى تركيا... هذه تفاصيل محادثاته

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:04

وزارة الثقافة: قلعة الشقيف صامدة

LBCI
اقتصاد
02:28

إرتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
11:44

عون من أنقرة: متمسكون باستعادة سيادة الدولة... وأردوغان: لبنان في مقدمة الدول التي ستستفيد من استقرار المنطقة

LBCI
اسرار
23:49

أسرار الصحف المحلية ٣١-٧-٢٠٢٦

LBCI
أخبار لبنان
12:30

قائد الجيش متفقدًا وحدات عسكرية منتشرة في بيروت ومحيطها: التحديات أمامنا كبيرة ولا خيار لنا سوى الاستمرار في التضحية والعطاء

LBCI
أخبار دولية
00:26

ترامب: إسرائيل ستنسحب من غزة بمجرد تجريد حماس من السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

الجيش الإسرائيلي وضع أهدافا موضوعية للرد على مسيرة حزب الله... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

اتفقوا على حماية لبنان فتباينت مواقفهم…

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More