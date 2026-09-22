أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

التقت بحبيبها ولم تعرفه... ما هو "عمى الوجوه" وهل له علاج؟

صحة وتغذية
2026-09-22 | 06:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
التقت بحبيبها ولم تعرفه... ما هو &quot;عمى الوجوه&quot; وهل له علاج؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
التقت بحبيبها ولم تعرفه... ما هو "عمى الوجوه" وهل له علاج؟

في حادثة كشفت عن اضطراب عصبي نادراً ما يُسلَّط عليه الضوء، مرّت امرأة بمتجر تجاري دون أن تدرك أنها تسير بجوار حبيبها، بل وشعرت بعدم الارتياح لقربه منها، حتّى تحدث وعرفت هويته من نبرة صوته. هذا الموقف لم يكن مجرد سهو عابر، بل كان تجسيداً واضحاً لاضطراب يُعرف بـ "عمى الوجوه" أو البروسوباغنوسيا، ما دفعها لتوثيق تجربتها والخضوع لاختبارات علمية ضمن برنامج "كراود ساينس" عبر بي بي سي.

وتُظهر التقديرات العلمية أنّ هذا الاضطراب أكثر انتشاراً مما يُعتقد، إذ يطال نحو شخص من كل 50 شخصاً. وينقسم إلى نوعين: "مكتسب" ينجم عن تلف دماغي كالسكتات الدماغية وهو نادر الحدوث، و"نمائي" وهو الأكثر شيوعاً، حيث يرافق الشخص منذ صغره نتيجة تفاعل معقّد بين العوامل الجينية والبيئية.

وتوضح البروفيسورة سارة بيت، عالمة النفس بجامعة بورنموث البريطانية، أنّ المشكلات البصرية في الطفولة المبكرة، كضعف النظر غير المعالج، قد تعيق النمو الطبيعي للمناطق المسؤولة عن تمييز الملامح. كما أنّ قلّة التواصل البصري والاجتماعي، كما في بعض حالات طيف التوحّد، قد تسهم في تراجع هذه المهارة.

وتشير البروفيسورة زايرا كاتانيو من جامعة بيرغامو الإيطالية إلى أنّ التعرف على الوجوه يتطلّب ترابطاً دقيقاً بين عدة مناطق في الدماغ، حيث يبدأ المسار من الفص القذالي لتفسير الصور البصرية، مروراً بالقشرة الصدغية لربط الوجه بالذاكرة والاسم، وصولاً إلى قشرة الفص الجبهي للإدراك الواعي. وتكمن المشكلة لدى المصابين بالحالة في ضعف الاتّصال بين هذه الأجزاء، وهي مهارة تضعف طبيعياً لدى الجميع مع تقدّم العمر.

وفي ظلّ تحذيرات الخبراء من محدودية نتائج التقنيات الحديثة كالتحفيز الكهربائي أو تمارين تدريب الدماغ، يبقى التشخيص الرسمي خطوة رئيسية للمصابين للتوجّه نحو استراتيجيات بديلة للتكيّف اليومي، كالتخطيط المسبق للمواقف الاجتماعية والاعتماد على نبرة الصوت، طريقة المشي، أو الملامح الدقيقة لتمييز الآخرين.
 

صحة وتغذية

عمى الوجوه

فقدان ذاكرة

امراض عصبية

مشكلة نظر

التقت حبيبها ولم تعرفه

نسيان الحبيب

علاج عمى الوجوه.

LBCI التالي
قبل تناول دواء الضغط… انتبهوا إلى الساعة!
تمارسون الرياضة وسط التلوث؟ إليكم كيفية حماية الرئتين أثناء التمرين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-01

وزير الدفاع يلتقي الرئيس الصربي ويبحث معه في مرحلة ما بعد "اليونيفيل"

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-24

افرام لجدل : الحياد هو العلاج الأفضل للبنان وإذا ما استطعنا الوصول إلى هذا "العلاج" فعلينا تعديل موازين القوى فلبنان يحمل مشاريع اقتصادية ليس موتًا

LBCI
أخبار دولية
2026-08-26

الكرملين: مدير "سي آي إيه" أجرى في موسكو مباحثات مع الاستخبارات الروسية ولم يلتقِ بوتين

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-07

رسامني ترأس الاجتماع التقني للوفد اللبناني لمتابعة مشروع "IMEC"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:02

خبراء يتحدّون الملح: بدائل طبيعية تحمي القلب وتخفض ضغط الدم

LBCI
صحة وتغذية
06:34

تحذير طبّي: النحافة والوزن الطبيعي لا يضمنان سلامة الكبد من الدهون

LBCI
صحة وتغذية
06:19

قبل تناول دواء الضغط… انتبهوا إلى الساعة!

LBCI
صحة وتغذية
05:53

تمارسون الرياضة وسط التلوث؟ إليكم كيفية حماية الرئتين أثناء التمرين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-08-28

حال الطقس

LBCI
أخبار دولية
2026-09-02

الجيش الأميركي يعلن استكمال أحدث موجة من الضربات ضد إيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-10

الخارجية الفرنسية: ندين بشدة القرارات التي تهدف إلى توسيع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-31

أسبوع خامس من حرب زئير الأسد. تل أبيب تفصل بين جبهتي إيران ولبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
09:58

سوفليه بالجبن مع الشيف فادي زغيب: إليكم طريقة التحضير (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:53

وزير العدل في قصر العدل في النبطية

LBCI
أمن وقضاء
03:48

مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش

LBCI
أخبار لبنان
03:40

اليونيفيل تجدد التأكيد على التطلّع المشترك للسلام رغم استمرار النزاع

LBCI
أخبار دولية
02:36

الرئيس الإيراني: خرجنا من الحرب مرفوعي الرأس... وسندافع بحزم عن مواقفنا في المحافل الدولية

LBCI
أخبار دولية
00:00

اتفاق فرنسيّ أميركيّ على توحيد الجهود لوقف ضربات على أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

"إذا دقت علقت"... الكبة الإهدنية من الجرن إلى الخريطة السياحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جمعية "كلنا عيلة" بمركز طبي ثالث… لتبقى الرعاية أقرب للناس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لقاء ترامب وبزشكيان المحتمل... نيويورك تختبر فرص الحوار بين واشنطن وطهران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:28

فيديو ضحى العريبي في حريصا لم يمرّ مرور الكرام... رئيس مزار سيدة لبنان يكشف للـLBCI عن إجراءات قانونية (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
08:27

تاجر أسلحة في قبضة الجيش بعد تبادل لإطلاق النار خلال عملية التوقيف

LBCI
أمن وقضاء
03:48

مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش

LBCI
أخبار دولية
10:43

أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن"

LBCI
أمن وقضاء
11:04

عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في قبضة الجيش في شتورة – زحلة... وتنفيذ تدابير أمنية في مناطق مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
02:17

رسامني يتقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بشأن سيول المكلّس وورشة المنصورية

LBCI
حال الطقس
01:47

طقس متقلب وأمطار محلّية خفيفة

LBCI
أخبار دولية
00:43

الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More