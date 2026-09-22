قبل تناول دواء الضغط… انتبهوا إلى الساعة!

تشير أبحاث متزايدة إلى أنّ توقيت تناول بعض الأدوية والعلاجات قد يؤثر في فعاليتها وآثارها الجانبية، وذلك بسبب ارتباط وظائف الجسم بما يُعرف بالساعة البيولوجية أو الإيقاع اليومي.



وينظم هذا النظام العديد من العمليات الحيوية، من النوم والمناعة إلى ضغط الدم وإصلاح الخلايا، فيما يبحث العلماء في إمكانية مواءمة مواعيد العلاج مع هذه التغيرات الطبيعية لتحسين النتائج الصحية.



وفي مجال علاج السرطان، أظهرت دراسات حديثة مؤشرات على أنّ توقيت العلاج المناعي قد يكون مهماً. فقد وجدت دراسة أنّ مرضى سرطان الرئة المتقدم الذين تلقوا العلاج المناعي قبل الساعة 11:30 صباحاً عاشوا في المتوسط 33 شهراً بعد بدء العلاج، مقارنة بنحو 20 شهراً لدى من تلقوه في وقت لاحق من اليوم. كما أظهرت دراسة أخرى نتائج مشابهة، إلّا أنّ الباحثين يؤكدون الحاجة إلى مزيد من الدراسات للتأكد من أنّ الفروقات لا تعود إلى عوامل أخرى.



أما العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، فقد يختلف توقيتهما الأمثل بحسب نوع السرطان، والأدوية المستخدمة، وحتى جنس المريض. وتشير بعض الدراسات إلى أنّ توقيت العلاج قد يؤثر في شدة الآثار الجانبية، بينما وجدت أبحاث أخرى اختلافات في النتائج بحسب توقيت جلسات العلاج الإشعاعي. ويُرجع العلماء ذلك جزئياً إلى التغيرات اليومية في بروتينات وخلايا مسؤولة عن إصلاح الحمض النووي والاستجابة المناعية.



ولا يقتصر الأمر على علاجات السرطان. فقد بحث العلماء أيضاً في توقيت تناول أدوية ضغط الدم، إذ يرتفع ضغط الدم بشكل طبيعي في ساعات الصباح، بالتزامن مع تغيرات هرمونية وزيادة عوامل تخثر الدم، وهي فترة ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.



وتشير بعض الدراسات إلى أنّ تناول أدوية الضغط قبل النوم قد يساعد في الحد من ارتفاع ضغط الدم الصباحي، لكن النتائج ليست متوافقة بالكامل؛ فقد أظهرت تجربة بريطانية عام 2022 أنّ الأدوية كانت فعالة بالقدر نفسه عند تناولها صباحاً أو مساءً. لذلك، لا يُنصح بتغيير موعد الدواء من تلقاء النفس، بل بعد استشارة الطبيب.



ويبحث العلماء كذلك في تأثير توقيت اللقاحات، إذ وجدت مراجعة شملت 17 دراسة أنّ إعطاء اللقاحات في ساعات الصباح قد يعزز الاستجابة المناعية لدى البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً.



كما أشارت أبحاث إلى أنّ توقيت إعطاء لقاح "كوفيد-19" بتقنية mRNA قد يؤثر في فعاليته، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن. ويؤكد الباحثون أنّ هذه النتائج واعدة، لكنها تحتاج إلى مزيد من الأبحاث قبل اعتماد توقيت محدد كقاعدة عامة للعلاجات واللقاحات.