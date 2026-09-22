تحذير طبّي: النحافة والوزن الطبيعي لا يضمنان سلامة الكبد من الدهون

كشف خبراء في الطب والأيض أنّ التمتّع بوزن طبيعي لا يعني بالضرورة الوقاية من الإصابة بمرض الكبد الدهني، حيث تشير التقديرات إلى أنّ نحو 10 بالمئة إلى 20 بالمئة من حالات مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل الأيض تصيب أشخاصاً من أصحاب الأوزان الطبيعية أو البنية النحيفة.



وأوضحت الدكتورة ماري نويل كلاس الشمالي، اختصاصية الغدد والسكري والبدانة ، أنّ الميزان لا يعكس دائماً كفاءة الأيض أو توزيع الدهون داخل الجسم. وبيّنت أنّ الخطورة تكمن في تراكم الدهون الحشويّة العميقة حول الأعضاء الداخلية، مقترنةً بمقاومة الإنسولين، وارتفاع محيط الخصر، واضطرابات دهون الدم، إضافةً إلى نقص الكتلة العضلية والإفراط في تناول السكريات والمشروبات المحلّاة.



ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفى عدوس، الطبيب العام، إلى أنّ المرض غالباً ما يكون صامتاً ويُكتشف مصادفة عبر الفحوصات أو ارتفاع إنزيمات الكبد، موضحاً أنّه يمكن تقييم درجة التليّف بأساليب غير جراحية، كالمؤشرات الدموية وتقنيات قياس مرونة الكبد مثل جهاز "فايبروسكان".



وتزداد أهمية التوعية بالمرض لدى النحفاء بعدما أظهرت دراسة تحليلية حديثة شملت أكثر من 94 ألف مصاب أنّ المصابين النحفاء بالكبد الدهني واجهوا ارتفاعاً في خطر الوفاة بمعدل 1.6 مرّة مقارنةً بالمصابين من ذوي الوزن الزائد.



وترتكز التوصيات العلاجية والوقائية على تحسين تركيبة الجسم عبر تقليل الدهون العميقة وزيادة الكتلة العضلية، وممارسة تمارين المقاومة والتمارين الهوائية أسبوعياً، مع اتّباع نظام غذائي متوسطي يحدّ من الأغذية فائقة التصنيع. كما يُعدّ ضبط مستويات السكر والدهون أمراً حاسماً لحماية الكبد، مع التأكيد على أنّ أدوية الستاتين تُعتبَر آمنة وضرورية للوقاية القلبية لدى هؤلاء المرضى تحت إشراف طبي.