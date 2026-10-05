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دواء تجريبي في مواجهة إيبولا… هل تنجح التجربة في وقف أخطر تفشٍ في الكونغو؟
صحة وتغذية
2026-10-05 | 07:37
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دواء تجريبي في مواجهة إيبولا… هل تنجح التجربة في وقف أخطر تفشٍ في الكونغو؟
يشارك أكثر من 250 شخصاً في تجربة سريرية لدواء تجريبي قد يساعد في منع الإصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في خطوة يصفها خبراء بأنها مهمة لمواجهة تفشٍ سريع للمرض.
ويستهدف الدواء فيروس "بونديبوغيو"، المسؤول عن التفشي الحالي، والذي لا يتوافر له حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. وبدأت التجربة في تموز الماضي، ضمن سلسلة دراسات تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.
وتُجرى التجربة في مركز صحي بإقليم إيتوري، بؤرة التفشي في شرق البلاد، وتشمل أشخاصاً خالطوا مصابين بالفيروس، من بينهم عاملون في القطاع الصحي وأقارب مرضى. ويختبر الباحثون دواءً مضاداً للفيروسات من تطوير شركة "غيلياد" يُعرف باسم "أوبيلديسيفير"، ويُعطى بعد فترة قصيرة من التعرض المحتمل للفيروس، بهدف منع ظهور المرض، في إجراء يُعرف باسم الوقاية بعد التعرّض.
وتستهدف الدراسة نحو ألف شخص من البالغين أو الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً، ممن خالطوا حالة مؤكدة خلال الأيام الخمسة السابقة من دون ظهور أعراض عليهم، فيما يحصل نصف المشاركين على دواء وهمي.
ويخضع المشاركون للمراقبة اليومية لمدة 21 يوماً، مع متابعة هاتفية نهائية بعد 42 يوماً. وإذا أثبت الدواء فعاليته، فقد يساعد في كسر سلسلة انتقال العدوى، إذ يمكنه توفير حماية بعد التعرض للفيروس قبل ظهور الأعراض، على عكس اللقاحات التي قد تحتاج إلى أيام أو أسابيع لتكوين المناعة.
ويواصل التفشي في الكونغو الضغط على المنظومة الصحية، بعدما سُجّلت آلاف الإصابات والوفيات وانتشر المرض في عدة أقاليم. كما يواجه العاملون الصحيون مخاطر مرتفعة، في وقت بدأت فيه السلطات بتطعيم بعضهم بلقاح "إرفيبو" المستخدم ضد سلالات أخرى من إيبولا، فيما لا تزال فعاليته ضد فيروس "بونديبوغيو" قيد الدراسة.
وتحذّر منظمة الصحة العالمية من أن التفشي الحالي يتجاوز قدرات جهود التتبع والسيطرة، وسط مخاوف من تخطيه تفشي غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، الذي أودى بحياة نحو 11 ألف شخص.
مصدر
صحة وتغذية
تجربة سريرية
دواء تجريبي
منع
الإصابة
فيروس إيبولا
جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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