ما هي فوائد الذرة الصفراء؟

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تحتوي الذرة الصفراء على العديد من العناصر الغذائية المهمة. فما هي فوائدها؟- تعزيز صحة القلب والشرايين: يعتبر زيت الذرة غنياً بالأحماض الدهنية الأحادية وغير المشبعة والتي تعتبر ضرورية لتعزيز صحة القلب والشرايين.- الحماية من فقر الدم: تشير المعلومات الى أن الذرة الصفراء هي مصدر للحديد وحمض الفوليك، وبالتالي فهي تلعب دوراً في الوقاية من الإصابة بفقر الدم.- تعزيز صحة الجهاز الهضمي: حبات الذرة الصفراء غنية بالألياف الغذائية التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.- تعزيز المناعة والوقاية من السرطانات: تحتوي الذرة على كميات عالية من مضادات الأكسدة، وبالتالي فهي مهمة لتعزيز المناعة وتحييد الجذور الحرة ومكافحة الالتهابات المختلفةوبعض أنواع السرطانات.