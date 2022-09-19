صحة
19 أيلول 2022 - 08:26
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ما هي فوائد الذرة الصفراء؟

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ما هي فوائد الذرة الصفراء؟
Lebanon News
تحتوي الذرة الصفراء على العديد من العناصر الغذائية المهمة. فما هي فوائدها؟

- تعزيز صحة القلب والشرايين: يعتبر زيت الذرة غنياً بالأحماض الدهنية الأحادية وغير المشبعة والتي تعتبر ضرورية لتعزيز صحة القلب والشرايين.

- الحماية من فقر الدم: تشير المعلومات الى أن الذرة الصفراء هي مصدر للحديد وحمض الفوليك، وبالتالي فهي تلعب دوراً في  الوقاية من الإصابة بفقر الدم.
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- تعزيز صحة الجهاز الهضمي: حبات الذرة الصفراء غنية بالألياف الغذائية التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

- تعزيز المناعة والوقاية من السرطانات: تحتوي الذرة على كميات عالية من مضادات الأكسدة، وبالتالي فهي مهمة لتعزيز المناعة وتحييد الجذور الحرة ومكافحة الالتهابات المختلفة
وبعض أنواع السرطانات.

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