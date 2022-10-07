صحة
07 تشرين الأول 2022 - 09:21
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ما هي الأسباب التي تؤدي الى تنميل الشفاه؟

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ما هي الأسباب التي تؤدي الى تنميل الشفاه؟
Lebanon News
هل شعرتم من قبل بتنميل الشفاه؟

إليكم أسباب هذا الشعور:

- تشقق الشفاه: يمكن أن يكون تشقق الشفاه مرتبط بالشعور بالتنميل. لذلك، استخدموا مرطب الشفاه الذي يساعدكم على التخلص من تشقق الشفاه والتنميل.

- الحساسية: قد يظر رد فعل الجسم تجاه حساسية تؤثر على الشفاه على شكل تورم في المنطقة، وعادة ما تكون الحساسية تجاه طعام أو دواء.
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- تضرر الأعصاب: قد تؤدي الحروق مثلاً الى تضرر الجلد وبالتالي تضرر الأعصاب. وفي هذه الحالة يشعر الشخص بالتنميل والألم.

- السكتة الدماغية: قد يكون الشعور بالتنميل في طرف معين من الجسم أحد العلامات التي تشير الى الإصابة بالسكتة الدماغية.

- أسباب أخرى: نوبة الذعر، الإصابة بالذئبة وظاهرة رينود وهي عدم تدفق الدم بالصورة الطبيعية إلى أبعد مناطق في الجسم مثل اليدين والقدمين، ولكنها قد تؤثر على الشفاه أحيانًا.

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