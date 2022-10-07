ما هي الأسباب التي تؤدي الى تنميل الشفاه؟

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هل شعرتم من قبل بتنميل الشفاه؟إليكم أسباب هذا الشعور:- تشقق الشفاه: يمكن أن يكون تشقق الشفاه مرتبط بالشعور بالتنميل. لذلك، استخدموا مرطب الشفاه الذي يساعدكم على التخلص من تشقق الشفاه والتنميل.- الحساسية: قد يظر رد فعل الجسم تجاه حساسية تؤثر على الشفاه على شكل تورم في المنطقة، وعادة ما تكون الحساسية تجاه طعام أو دواء.- تضرر الأعصاب: قد تؤدي الحروق مثلاً الى تضرر الجلد وبالتالي تضرر الأعصاب. وفي هذه الحالة يشعر الشخص بالتنميل والألم.- السكتة الدماغية: قد يكون الشعور بالتنميل في طرف معين من الجسم أحد العلامات التي تشير الى الإصابة بالسكتة الدماغية.- أسباب أخرى: نوبة الذعر، الإصابة بالذئبة وظاهرة رينود وهي عدم تدفق الدم بالصورة الطبيعية إلى أبعد مناطق في الجسم مثل اليدين والقدمين، ولكنها قد تؤثر على الشفاه أحيانًا.