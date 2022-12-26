أسباب آلام أسفل البطن عند المرأة... ما هي؟

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تشعر المرأة بآلام أسفل البطن لآلام عدة. ما هي؟- التغيرات الهرمونية: قد تشعر المرأة بآلام أسفل البطن، حيث يقع الرحم، بسبب الاضطرابات الهرمونية، مثلاً وقت الدورة الشهرية أو التبويض أو خلال الحمل. كذلك، قد يكون خلل الهرمونات لدى المرأة هو نتيجة مشكلة صحية مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو الإصابة بتكيس المبايض.- التهاب الزائدة الدودية المبكر: آلام أسفل البطن هو من الأعراض المبكرة لالتهاب الزائدة الدودية، ولا يقتصر الألم على منتصف أسفل البطن، بل يزداد في الجانب الأيمن ويصعب تحمله.- قرحة المعدة: يمكن أن يكون الألم في أسفل البطن من أعراض قرحة المعدة.- ألم المثانة: يعتبر الشعول بألم شديد أسفل البطن مع حرقان أثناء التبول وبراز في البول إشارة الى وجود التهاب في المثانة.- مرض التهاب الحوض: ينتج عن الإصابة بالتهاب الحوض الشعور بآلام شديدة في أسفل البطن، بالإضافة إلى الإفرازات المهبلية غير الطبيعية، النزيف والألم أثناء الممارسة الحميمة.مصدر