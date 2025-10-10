الشيباني من السراي الحكومي: أكدنا على ضرورة تسريع قضية الموقوفين السوريين في سجن رومية وستكون هناك نتائج ملموسة في القريب العاجل وتحدثنا عن ضرورة ضبط الحدود بين البلدين

التالي

الشيباني من السراي الحكومي: فتحنا صفحة جديدة بين البلدين قائمة على التعاون وهناك فرص كبيرة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية واكدنا على ضرورة عقد لجان تجارية ين البلدين ونتمنى ان تكون هناك زيارة متبادلة الى سوريا