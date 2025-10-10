الأخبار
الشيباني من السراي الحكومي: فتحنا صفحة جديدة بين البلدين قائمة على التعاون وهناك فرص كبيرة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية واكدنا على ضرورة عقد لجان تجارية ين البلدين ونتمنى ان تكون هناك زيارة متبادلة الى سوريا

آخر الأخبار
2025-10-10 | 08:02
مشاهدات عالية
الشيباني من السراي الحكومي: فتحنا صفحة جديدة بين البلدين قائمة على التعاون وهناك فرص كبيرة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية واكدنا على ضرورة عقد لجان تجارية ين البلدين ونتمنى ان تكون هناك زيارة متبادلة الى سوريا
0min
الشيباني من السراي الحكومي: فتحنا صفحة جديدة بين البلدين قائمة على التعاون وهناك فرص كبيرة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية واكدنا على ضرورة عقد لجان تجارية ين البلدين ونتمنى ان تكون هناك زيارة متبادلة الى سوريا

 
 
