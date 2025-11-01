غازي العريضي للـ LBCI: هدف اسرائيل هو تخريب البيت السني لأن غالبية أهل المنطقة هم من هذا البيت والهدف الثاني هو مصادرة الثروة بالمباشر أو غير المباشر وحذر كمال جنبلاط من هذا المشروع القديم

