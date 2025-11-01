الأخبار
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
غازي العريضي للـ LBCI: هدف اسرائيل هو تخريب البيت السني لأن غالبية أهل المنطقة هم من هذا البيت والهدف الثاني هو مصادرة الثروة بالمباشر أو غير المباشر وحذر كمال جنبلاط من هذا المشروع القديم

2025-11-01 | 04:52
غازي العريضي للـ LBCI: هدف اسرائيل هو تخريب البيت السني لأن غالبية أهل المنطقة هم من هذا البيت والهدف الثاني هو مصادرة الثروة بالمباشر أو غير المباشر وحذر كمال جنبلاط من هذا المشروع القديم
غازي العريضي للـ LBCI: هدف اسرائيل هو تخريب البيت السني لأن غالبية أهل المنطقة هم من هذا البيت والهدف الثاني هو مصادرة الثروة بالمباشر أو غير المباشر وحذر كمال جنبلاط من هذا المشروع القديم

 
 
بعد تشكيكها في صحة هبوطها على القمر... ناسا ترد على كيم كارداشيان!
بعد صدور حكم بسجنه... إليكم آخر تطورات قضية "بي ديدي"
LBCI
أمن وقضاء
10:39

وحدة من الجيش أوقفت مواطنًا مطلوبًا بموجب عدة مذكرات توقيف في الشراونة

LBCI
أخبار لبنان
10:34

رعد: خيارنا كمقاومة الثبات والصبر كي لا يستسهل العدو إمكانية إخضاع بلدنا

LBCI
أخبار دولية
10:19

واشنطن: بكين أخطأت بفرض ضوابط على صادرات المعادن النادرة

LBCI
أخبار دولية
10:11

قتيلان وعدد من الجرحى في إطلاق نار في جزيرة كريت اليونانية

LBCI
أمن وقضاء
10:39

وحدة من الجيش أوقفت مواطنًا مطلوبًا بموجب عدة مذكرات توقيف في الشراونة

LBCI
آخر الأخبار
10:01

مركز طوارئ الصحة: جريح في الغارة على بلدة كفرصير قضاء النبطية

LBCI
آخر الأخبار
09:51

التحكم المروري: ٤ جرحى نتيجة حادث صدم على طريق داخلية بلدة رميش قضاء بنت جبيل

LBCI
آخر الأخبار
08:27

الوكالة الوطنية: غارة على سيارة في كفرصير - النبطية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-29

وزير الطاقة: قررنا إيقاف السلف وشراء الفيول بالجبايات... وحصلت على موافقة مبدئية لمعالجة سد بلعا وبقعاتا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

السفير التركي إلتقى سلام: سنواصل دعم لبنان في كل المجالات

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-04

حريق كبير بين حنوش وشكا وإصابة في صفوف الدفاع المدني

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-07

أمن الدولة تعلن فتح باب التطوع برتبة مأمور متمرن حتى 28 تشرين الأول في مكاتب ليبان بوست

LBCI
أخبار لبنان
09:02

عز الدين: المقاومة ضرورة وطنية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
08:32

وزيرة البيئة تفقدت مخيمات النازحين في عرسال: الضرر البيئي ممتد على كل مساحة بلدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق

LBCI
أخبار لبنان
14:43

رئيس بلدية الجديدة يهنئ الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان للعام 2024 على تمثيلها الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

الموسيقى والإبداع اللبناني على مسرح مسابقة ملكة جمال الكون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

ادانة طبيب بالادلاء بافادة كاذبة وانتصار جديد لصوفي مشلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

"المدرسة المواطنية": مبادرة من بعبدا لبناء جيل يضع الانتماء الوطني قبل الطائفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

بلدية بيروت: مدفوعات ومواقف سيارات وتلزيمات قيد التحقيق

LBCI
أخبار لبنان
14:21

الاغتراب اللبناني يواصل جهوده لتشجيع أبناء الجاليات على التسجيل للانتخابات

LBCI
خبر عاجل
09:12

توم براك: لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
11:46

تدابير سير من مفرق عمشيت وصولًا إلى المدفون اعتبارًا من مساء اليوم بسبب أعمال تخطيط

LBCI
أخبار لبنان
14:00

الـLBCI في نبع الوزاني على حدود الغجر المحتلة: شريان حياة جديد للقرى الحدودية

LBCI
خبر عاجل
09:09

المبعوث الاميركي توم براك في منتدى حوار المنامة: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل

LBCI
صحف اليوم
01:28

الأنباء الكويتية: مصادر ديبلوماسية أميركية رفيعة تقول ان لبنان ضيع فرصة الحل

LBCI
أخبار لبنان
14:08

تل أبيب تكثّف تهديداتها: اجتماع أمني ليلي بحث مواجهة حزب الله وتطبيق خطة نزع سلاحه جنوب الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق

LBCI
منوعات
06:20

استثنائياً ولمرة واحدة فقط... كاتدرائية نوتردام تستضيف أول حفل زفاف لها منذ 30 عاماً! (صور)

