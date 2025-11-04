البطريرك الراعي يستقبل وزير الداخلية احمد الحجار في الصرح البطريركي في بكركي

في لندن... معرض يسلّط الضوء على أزياء الملكة إليزابيث الثانية

في لندن... معرض يسلّط الضوء على أزياء الملكة إليزابيث الثانية

الجيش: ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في خراج بلدة عيترون – بنت جبيل ما بين الساعة 9.30 والساعة 12.00