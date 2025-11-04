في لندن... معرض يسلّط الضوء على أزياء الملكة إليزابيث الثانية

يفتح معرض كبير لملابس وأكسسوارات تابعة للملكة إليزابيث الثانية الراحلة أبوابه للسياح في لندن خلال نيسان 2026، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وسيُتاح لزوار المعرض الذي تُطرح تذاكره بدءا من الثلاثاء المقبل، معاينة نحو مئتي قطعة استثنائية للملكة التي توفيت عام 2022 عن 96 عاما، بعد فترة حكم قياسية دامت 70 عاما.



وأفادت "رويال كولّكنش تراست"، الجهة المكلّفة بالحفاظ على التراث الملكي البريطاني، بأنّ القطع ستُعرض في قاعة الملك داخل قصر باكنغهام، موضحا أن نحو نصفها يُعرض أمام العامّة للمرة الأولى.



ومن بين المعروضات ملابس ابتكرها مصمم أزياء الملكة نورمان هارتنيل، وفستان زفافها، والزيّ الذي ارتدته خلال حفلة تنصيبها عام 1953، وفستان أخضر ارتدته الملكة خلال مأدبة أقيمت على شرف الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور في السفارة البريطانية في واشنطن عام 1957.



ويُقدَّم المعرض على أنه أكبر معرض على الإطلاق مُخصص لملابس الملكة، ويضمّ أيضا ملابس مخصصة لركوب الخيل وأوشحة ومعطف شفاف للمطر من تصميم هاردي أميس يعود إلى ستينات القرن الفائت.

وسيساهم في هذا المعرض مصممو الأزياء إرديم موراليوغلو، وريتشارد كوين، وكريستوفر كين، الذين استلهموا من أسلوب الملكة إليزابيث الثانية.



ويُقام معرض "كوين إليزابيث تو: هير لايف إن ستايل" من 10 نيسان إلى 18 تشرين الأول 2026.