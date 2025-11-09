رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة حملت عنوانًا واضحًا بتشكيلتها وهي مختلفة عن سابقاتها التي كانت حكومات شلل وطني ونحن حاولنا إرساء فكرة جديدة وهي حكومات الكفاءات الوطنية وأنا فخور بكل فرد بما يمثله من كفاءة ومعرفة في مجال تعيينه

