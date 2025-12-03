وزير الاقتصاد الإسرائيليّ: لقاء الناقورة في غاية الأهمية لكن قبل أي علاقات إقتصادية أو غيرها مع لبنان يجب على الدولة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" ثم يجري الحديث عن علاقات كهذه

