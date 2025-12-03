الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الاقتصاد الإسرائيليّ: لقاء الناقورة في غاية الأهمية لكن قبل أي علاقات إقتصادية أو غيرها مع لبنان يجب على الدولة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" ثم يجري الحديث عن علاقات كهذه

آخر الأخبار
2025-12-03 | 06:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الاقتصاد الإسرائيليّ: لقاء الناقورة في غاية الأهمية لكن قبل أي علاقات إقتصادية أو غيرها مع لبنان يجب على الدولة اللبنانية نزع سلاح &quot;حزب الله&quot; ثم يجري الحديث عن علاقات كهذه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الاقتصاد الإسرائيليّ: لقاء الناقورة في غاية الأهمية لكن قبل أي علاقات إقتصادية أو غيرها مع لبنان يجب على الدولة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" ثم يجري الحديث عن علاقات كهذه

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الاقتصاد

الإسرائيليّ:

الناقورة

الأهمية

علاقات

إقتصادية

غيرها

لبنان

الدولة

اللبنانية

"حزب

الله"

الحديث

علاقات

LBCI التالي
سلام للجزيرة: وصلتنا رسائل إسرائيلية عن تصعيد محتمل لكنه غير مرتبط بمهل زمنية
بحثٌ بين مستشار رئيس الجمهورية وبري: هذه نتائج زيارة البابا والمستجدات السياسية الامنية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:12

الاتحاد الأوروبي يفرج عن ثلاثة مليارات يورو لخفض اعتماده على الصين في المعادن النادرة

LBCI
منوعات
10:08

"خرجت من تابوتها وبدأت بطهو الطعام"... عجوز تعود إلى الحياة قبل يوم من جنازتها وهذا ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
09:52

الرئيس عون: اللبنانيون اجتمعوا ليس فقط حول شخص قداسة البابا بل حول ما يمثله كرسول للسلام

LBCI
منوعات
09:46

"معجزة عيد الميلاد"... شبلان أبيضان ينضمان إلى قائمة السلالات الأندر في العالم (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:17

السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح

LBCI
أخبار لبنان
08:48

لجنة المال أنهت نقاش مواد الموازنة وعلّقت ٨ مواد

LBCI
آخر الأخبار
08:37

الكرملين: انضمام أوكرانيا لحلف الأطلسيّ "مسألة أساسية" في المحادثات بين واشنطن وموسكو

LBCI
أخبار لبنان
08:22

جولة لنقيب اصحاب محطات المحروقات على المحافظين: لتسوية الاوضاع والتقدم بالملفات المطلوبة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...

LBCI
آخر الأخبار
06:40

وزير الاقتصاد الإسرائيليّ: لقاء الناقورة في غاية الأهمية لكن قبل أي علاقات إقتصادية أو غيرها مع لبنان يجب على الدولة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" ثم يجري الحديث عن علاقات كهذه

LBCI
خبر عاجل
06:57

سلام للجزيرة: نتنياهو ذهب بعيدًا في توصيفه خطوتنا بضم دبلوماسيّ لبنانيّ سابق إلى اللجنة

LBCI
منوعات
09:07

يوتيوب تنتقد قرار أستراليا حظر منصات التواصل الاجتماعي على القصّر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:59

توجيهات لنتنياهو بإرسال مندوب إسرائيلي للقاء مسؤولين في لبنان... فمن هو؟ وهل اجتماعاته تقتصر على الميكانيزم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...

LBCI
خبر عاجل
01:44

رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

قراءة شاملة لرحلة البابا بمفاصلها كلها…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

لقاء وجداني بين البابا وضحايا انفجار المرفأ...هذا ما اخبروه للـ LBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

رحلة البابا الى بيروت… بين كلمات تشفي ووجوه تروي حكاية وجع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:31

الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم

LBCI
أمن وقضاء
02:07

إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:50

جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"

LBCI
حال الطقس
01:49

منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
02:35

مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن

LBCI
خبر عاجل
01:44

رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:18

ضغوط أميركية لضمّ مدنيين إلى اجتماعات الميكانيزم… ومصادر غربية للـLBCI: "من المبكر الحكم على نتائج الخطوة"

LBCI
خبر عاجل
03:19

نتنياهو: هذه محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان وسأرسل ممثلا إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More