سلام للجزيرة: وصلتنا رسائل إسرائيلية عن تصعيد محتمل لكنه غير مرتبط بمهل زمنية

وزير الاقتصاد الإسرائيليّ: لقاء الناقورة في غاية الأهمية لكن قبل أي علاقات إقتصادية أو غيرها مع لبنان يجب على الدولة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" ثم يجري الحديث عن علاقات كهذه

