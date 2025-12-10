الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بري يستقبل في هذه الأثناء في عين التينة وفداً من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (ATFL) بحضور السفير الأميركي ميشال عيسى
آخر الأخبار
2025-12-10 | 04:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بري يستقبل في هذه الأثناء في عين التينة وفداً من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (ATFL) بحضور السفير الأميركي ميشال عيسى
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
يستقبل
الأثناء
التينة
وفداً
مجموعة
العمل
الأميركية
لبنان
(ATFL)
بحضور
السفير
الأميركي
ميشال
التالي
الكرملين: تصريحات ترامب في شأن أوكرانيا تتوافق مع الرؤية الروسية
قوى الأمن: توقيف مروّجي مخدّرات في كسروان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
09:27
إكس تعلن أنها ستلتزم الحظر الأسترالي لاستخدام المراهقين الشبكات الاجتماعية
منوعات
09:27
إكس تعلن أنها ستلتزم الحظر الأسترالي لاستخدام المراهقين الشبكات الاجتماعية
0
أخبار دولية
09:23
فرنسا تدعو إلى "تسريع الاستقلال الاستراتيجي" الأوروبي في مواجهة استراتيجية الأمن القومي الأميركية
أخبار دولية
09:23
فرنسا تدعو إلى "تسريع الاستقلال الاستراتيجي" الأوروبي في مواجهة استراتيجية الأمن القومي الأميركية
0
رياضة
09:22
لايبزيغ يعيّن أول رئيسة تنفيذية في كرة القدم الألمانية
رياضة
09:22
لايبزيغ يعيّن أول رئيسة تنفيذية في كرة القدم الألمانية
0
اقتصاد
09:13
الهيئات الإقتصادية تكرم البساط وعربيد تقديراً لجهودهما في إنجاح مؤتمر بيروت 1 شقير: نجحا في إنتاج هذا "البراند" الوطني
اقتصاد
09:13
الهيئات الإقتصادية تكرم البساط وعربيد تقديراً لجهودهما في إنجاح مؤتمر بيروت 1 شقير: نجحا في إنتاج هذا "البراند" الوطني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:04
لجنة المال أقرت موازنات مجالس وهيئات مع تعديلات
أخبار لبنان
09:04
لجنة المال أقرت موازنات مجالس وهيئات مع تعديلات
0
أخبار لبنان
08:30
بو صعب بحث مع لو دريان في الأوضاع الراهنة والتهديدات الإسرائيلية
أخبار لبنان
08:30
بو صعب بحث مع لو دريان في الأوضاع الراهنة والتهديدات الإسرائيلية
0
أخبار لبنان
08:26
سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان: نعمل على إتمام زيارة قائد الجيش إلى أميركا
أخبار لبنان
08:26
سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان: نعمل على إتمام زيارة قائد الجيش إلى أميركا
0
منوعات
08:10
عيد الميلاد رجع وكتير مميّز بالفوروم دو بيروت مع OMT Christmas In Action
منوعات
08:10
عيد الميلاد رجع وكتير مميّز بالفوروم دو بيروت مع OMT Christmas In Action
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:40
التحكم المروري: طريق عيناتا الأرز سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
آخر الأخبار
01:40
التحكم المروري: طريق عيناتا الأرز سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
0
أمن وقضاء
05:04
الجمارك تضبط أكثر من 50 دراجة نارية مخالفة لشروط الاستيراد داخل مستودع في بيروت
أمن وقضاء
05:04
الجمارك تضبط أكثر من 50 دراجة نارية مخالفة لشروط الاستيراد داخل مستودع في بيروت
0
أخبار لبنان
2025-12-08
الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701
أخبار لبنان
2025-12-08
الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701
0
آخر الأخبار
2025-12-08
الراعي من بعبدا: لا أعتقد أن هناك حربا جديدة والمفاوضات فوق الحرب وأهم من الحرب وخصوصا أن اسرائيل رضيت بالمفاوضات والسفير سيمون كرم شخصية ممتازة لهذه المفاوضات
آخر الأخبار
2025-12-08
الراعي من بعبدا: لا أعتقد أن هناك حربا جديدة والمفاوضات فوق الحرب وأهم من الحرب وخصوصا أن اسرائيل رضيت بالمفاوضات والسفير سيمون كرم شخصية ممتازة لهذه المفاوضات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:18
عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا
أخبار لبنان
07:18
عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا
0
أخبار لبنان
06:35
السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف
أخبار لبنان
06:35
السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف
0
أخبار لبنان
06:32
وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ
أخبار لبنان
06:32
وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ
0
أخبار لبنان
04:37
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
أخبار لبنان
04:37
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
0
أخبار دولية
14:05
سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!
أخبار دولية
14:05
سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق
0
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:15
قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي
أمن وقضاء
11:15
قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي
2
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
3
أمن وقضاء
05:56
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
أمن وقضاء
05:56
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
4
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
5
أخبار لبنان
12:50
لودريان من معراب: Quand je parle je parle
أخبار لبنان
12:50
لودريان من معراب: Quand je parle je parle
6
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة
7
خبر عاجل
05:06
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
خبر عاجل
05:06
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
8
أخبار لبنان
04:52
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
أخبار لبنان
04:52
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More