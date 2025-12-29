لافروف: كييف أطلقت مسيّرات باتّجاه مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغورود

رئيس الوزراء: مشروع القانون المتعلق بالانتظام الماليّ سيسلك طريقه اليوم ومنفتحون على أي اقتراحات

رئيس الوزراء: مشروع القانون المتعلق بالانتظام الماليّ سيسلك طريقه اليوم ومنفتحون على أي اقتراحات

نواف سلام: رد الودائع الى أصحابها بطريقة مرحلية خيرٌ من تأجيل البت في مصيرها وهو ما يؤول الى تآكلها والى حرمان لبنان من فرصة التعافي