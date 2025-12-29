رئيس الوزراء: مشروع القانون المتعلق بالانتظام الماليّ سيسلك طريقه اليوم ومنفتحون على أي اقتراحات

مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع الذي أقرّه مجلس الوزراء، سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب بعد توقيع المرسوم الخاص بهذا الشأن.
وبموازاة ذلك، طلبتُ وضع نسخة منه فوراً على الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء وحسابه على موقع X (كما أضعه على حسابي الخاص… pic.twitter.com/WPpQ0YeKwA
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) December 29, 2025
