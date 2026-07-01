الموسوي: السلطة خضعت للإملاءات الأميركية بعد أن أتت معادلة إقليمية فرضتها ايران تصب في مصلحة لبنان

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي إلى أن السلطة خضعت للإملاءات الأميركية، بعد أن أتت معادلة إقليمية فرضتها ايران تصب في مصلحة لبنان لناحية وقف النار وانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.