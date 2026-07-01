مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس أكّدا للرئيس عون التمسك بصون الدستور

أكّد مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس للرئيس جوزاف عون التمسك بصون الدستور، وحماية الشرعية، وتطبيق القوانين، وفق ما أعلن نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس.



وقال، من بعبدا: "ندعم جهود الرئيس الهادفة إلى تحرير الأرض، وانسحاب الجيش الإسرائيليّ، وبسط سلطة الدولة والجيش على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح في يد الشرعية، مع التشديد على رفض الفتنة".



كذلك، أكّد نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر دعمهم لأي اتفاق أو مسار دبلوماسيّ يحقق انسحاب الجيش الإسرائيليّ من كامل الأراضي اللبنانية، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى.



وشدد على ضرورة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وتكريس سلطتها وحدها في قرارَي الحرب والسلم، باعتبار أن السلام الذي يحفظ السيادة والحقوق هو انتصار للبنان.