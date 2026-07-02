الشيباني ردا على سؤال للـLBCI حول ما اذا كانت تبددت الهواجس من حزب الله نتيجة اللقاء مع بري: البحث تركز على تطوير التعاون بين سوريا ولبنان وموضوع حزب الله لم يبحث اليوم

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك