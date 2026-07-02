سامي الجميل من قصر بعبدا: اتينا للتعبير عن دعمنا كحزب للشرعية المتمثلة بالرئيس عون والرئيس سلام بمسار استعادة قرار الدولة

الجميل: هذا الاتفاق مهم في الأساس وهو يضع إطارا لانسحاب إسرائيل من لبنان ولإستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وكل ذلك من دون حرب

الجميل: هذا الاتفاق مهم في الأساس وهو يضع إطارا لانسحاب إسرائيل من لبنان ولإستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وكل ذلك من دون حرب

الشيباني ردا على سؤال للـLBCI حول ما اذا كانت تبددت الهواجس من حزب الله نتيجة اللقاء مع بري: البحث تركز على تطوير التعاون بين سوريا ولبنان وموضوع حزب الله لم يبحث اليوم