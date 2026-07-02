الجميل: هذا الاتفاق مهم في الأساس وهو يضع إطارا لانسحاب إسرائيل من لبنان ولإستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وكل ذلك من دون حرب

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك