الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
34
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
34
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الخارجية العمانية: السلطنة تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز وتؤكد التزامها الكامل بواجباتها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
آخر الأخبار
2026-07-14 | 07:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة الخارجية العمانية: السلطنة تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز وتؤكد التزامها الكامل بواجباتها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الخارجية
العمانية:
السلطنة
تواصل
تعاونها
الشفاف
والمحايد
الأطراف
لاستعادة
الملاحة
بمضيق
وتؤكد
التزامها
الكامل
بواجباتها
اتفاقية
الأمم
المتحدة
لقانون
البحار
التالي
لجنة الادارة والعدل أقرت اقتراح قانون لتنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي
جان عبود: الوافدون إلى لبنان دون مستويات 2025 وأسعار التذاكر وتراجع الرحلات الجوية يحدّ من زخم الموسم السياحي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:53
نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: نفذنا اليوم عددا محدودا من الضربات الإضافية للقضاء على تهديدات ناشئة في إيران
آخر الأخبار
09:53
نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: نفذنا اليوم عددا محدودا من الضربات الإضافية للقضاء على تهديدات ناشئة في إيران
0
أخبار لبنان
09:38
الكتائب تدعم الوفد اللبناني في اجتماعات روما وتدعو إلى الالتفاف حول الدولة
أخبار لبنان
09:38
الكتائب تدعم الوفد اللبناني في اجتماعات روما وتدعو إلى الالتفاف حول الدولة
0
أخبار لبنان
09:35
وزير المالية يحدّد آلية تطبيق إعفاءات المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية من الضرائب والرسوم
أخبار لبنان
09:35
وزير المالية يحدّد آلية تطبيق إعفاءات المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية من الضرائب والرسوم
0
آخر الأخبار
09:16
نتنياهو: أقول لقادة إيران إن قاموا بشن هجوم علينا فسنرد بقوة أكبر بكثير من المرات السابقة
آخر الأخبار
09:16
نتنياهو: أقول لقادة إيران إن قاموا بشن هجوم علينا فسنرد بقوة أكبر بكثير من المرات السابقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:53
نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: نفذنا اليوم عددا محدودا من الضربات الإضافية للقضاء على تهديدات ناشئة في إيران
آخر الأخبار
09:53
نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: نفذنا اليوم عددا محدودا من الضربات الإضافية للقضاء على تهديدات ناشئة في إيران
0
آخر الأخبار
09:16
نتنياهو: أقول لقادة إيران إن قاموا بشن هجوم علينا فسنرد بقوة أكبر بكثير من المرات السابقة
آخر الأخبار
09:16
نتنياهو: أقول لقادة إيران إن قاموا بشن هجوم علينا فسنرد بقوة أكبر بكثير من المرات السابقة
0
آخر الأخبار
08:42
السفارة الإيرانية في الإمارات على تيليغرام: إطلاق 55 صيادا إيرانيا كانوا محتجزين في الإمارات
آخر الأخبار
08:42
السفارة الإيرانية في الإمارات على تيليغرام: إطلاق 55 صيادا إيرانيا كانوا محتجزين في الإمارات
0
أخبار لبنان
08:32
وزارة البيئة توضح سبب تغيّر لون مياه الرملة البيضاء: ازدهار طحلبي مفرط وليس تسرّب مازوت
أخبار لبنان
08:32
وزارة البيئة توضح سبب تغيّر لون مياه الرملة البيضاء: ازدهار طحلبي مفرط وليس تسرّب مازوت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-29
عون استقبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي وأكد بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية
أخبار لبنان
2026-06-29
عون استقبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي وأكد بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية
0
خبر عاجل
05:24
دوي خمسة انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز
خبر عاجل
05:24
دوي خمسة انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز
0
خبر عاجل
2026-04-14
البيان المشترك: اتفق جميع الأطراف على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما بشكل لاحق
خبر عاجل
2026-04-14
البيان المشترك: اتفق جميع الأطراف على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما بشكل لاحق
0
أخبار لبنان
2026-06-25
قاسم: المقاومة الإسلامية أذهلت العالم وصبرنا يصنع المستقبل ويقلب المعادلات ويكسر جبروت الطاغوت
أخبار لبنان
2026-06-25
قاسم: المقاومة الإسلامية أذهلت العالم وصبرنا يصنع المستقبل ويقلب المعادلات ويكسر جبروت الطاغوت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:15
قائد الجيش يتابع جولة المفاوضات السادسة في بعبدا... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
08:15
قائد الجيش يتابع جولة المفاوضات السادسة في بعبدا... إليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
08:13
الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية... إليكم آخر التفاصيل من روما
تقارير نشرة الاخبار
08:13
الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية... إليكم آخر التفاصيل من روما
0
أخبار لبنان
08:12
وزيرة الشؤون الإجتماعية تطلق "موازنة الناس من وزارة الناس"
أخبار لبنان
08:12
وزيرة الشؤون الإجتماعية تطلق "موازنة الناس من وزارة الناس"
0
أخبار لبنان
07:12
مكي أطلق "دولتي" - منصة موحدة لتسهيل حياة المواطنين وربطهم بخدمات الدولة من دون وسيط
أخبار لبنان
07:12
مكي أطلق "دولتي" - منصة موحدة لتسهيل حياة المواطنين وربطهم بخدمات الدولة من دون وسيط
0
أخبار لبنان
03:24
الـLBCI في روما لمواكبة المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية...
أخبار لبنان
03:24
الـLBCI في روما لمواكبة المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية...
0
أخبار لبنان
03:08
القصر الجمهوري يُتابع جولة المفاوضات في روما...
أخبار لبنان
03:08
القصر الجمهوري يُتابع جولة المفاوضات في روما...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عيد vartavar يجمع بين الاحتفال الديني والتراشق بالمياه
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عيد vartavar يجمع بين الاحتفال الديني والتراشق بالمياه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لمسات كأس العالم في قطر تواجدت في مونديال العم سام...
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لمسات كأس العالم في قطر تواجدت في مونديال العم سام...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
Beirut Sports Festival يعود بنسخته الرابعة... هكذا تبدو التحضيرات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
Beirut Sports Festival يعود بنسخته الرابعة... هكذا تبدو التحضيرات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:05
ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة
أمن وقضاء
06:05
ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة
2
اقتصاد
02:07
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
ارتفاع بأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
03:37
إدارة مرفأ بيروت توضح أسباب الدخان المتصاعد صباحًا وتؤكد السيطرة على الحريق
أخبار لبنان
03:37
إدارة مرفأ بيروت توضح أسباب الدخان المتصاعد صباحًا وتؤكد السيطرة على الحريق
4
خبر عاجل
00:52
بري لـ"الجمهورية": "خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي وليس وهمياً"... "أنا ما شفت شي بعد"
خبر عاجل
00:52
بري لـ"الجمهورية": "خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي وليس وهمياً"... "أنا ما شفت شي بعد"
5
حال الطقس
01:10
لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
01:10
لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
6
فنّ
10:08
فارق الحياة محاطًا بعائلته... وفاة نجم هوليوودي عن 78 عامًا
فنّ
10:08
فارق الحياة محاطًا بعائلته... وفاة نجم هوليوودي عن 78 عامًا
7
أخبار دولية
01:37
بعد إعلانه استهداف قاعدة جوية أميركية بالأردن... الحرس الثوري الإيراني يحث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأميركية
أخبار دولية
01:37
بعد إعلانه استهداف قاعدة جوية أميركية بالأردن... الحرس الثوري الإيراني يحث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأميركية
8
أمن وقضاء
01:49
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب...
أمن وقضاء
01:49
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More