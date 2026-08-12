النائب ابراهيم الموسوي بعد انسحاب أعضاء تكتل الوفاء للمقاومة: انسحبنا للأسباب نفسها التي انسحب من أجلها نواب التيار الوطني الحر فلا يجوز لأحد أن يمنع وزير من الإدلاء برأيه

النائب ابراهيم الموسوي بشأن قانون الإعلام: حاولت جاهدا أن يتم تأجيل التصويت على هذا القانون واعادته الى اللجان المشتركة من أجل دراسته وهذا القانون يتضمن الكثير من الإيجابيات ولكن لا يزال يتضمن الكثير من الثغرات

النائب ابراهيم الموسوي بشأن قانون الإعلام: حاولت جاهدا أن يتم تأجيل التصويت على هذا القانون واعادته الى اللجان المشتركة من أجل دراسته وهذا القانون يتضمن الكثير من الإيجابيات ولكن لا يزال يتضمن الكثير من الثغرات

النائب سليم عون بعد انسحاب تكتل لبنان القوي من الجلسة التشريعية: ما الذي يمنع أن نسمع رأيًا غير ملزم لنا ولا لغيرنا وليس ملزمًا للحكومة؟ نحن نعترف بأن من يتحدث باسم الحكومة هو رئيسها ولكن هذا المشروع لم يأتِ من الحكومة ما يعني أن هذا ليس رأي الحكومة