النائب ابراهيم الموسوي بشأن قانون الإعلام: حاولت جاهدا أن يتم تأجيل التصويت على هذا القانون واعادته الى اللجان المشتركة من أجل دراسته وهذا القانون يتضمن الكثير من الإيجابيات ولكن لا يزال يتضمن الكثير من الثغرات

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك