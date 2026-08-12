النائب ابراهيم الموسوي: مصرون على التبديل والتعديل على قانون الإعلام وسنقوم بمبادرة لجمع كل التعديلات المناسبة واقتراح تعديلات عليه بما يتناسب مع الجميع

النائب سيمون أبي رميا: نحن ضد أن يتحول العفو لعام إلى بديل عن العدالة

النائب سيمون أبي رميا: نحن ضد أن يتحول العفو لعام إلى بديل عن العدالة

النائب ابراهيم الموسوي بشأن قانون الإعلام: حاولت جاهدا أن يتم تأجيل التصويت على هذا القانون واعادته الى اللجان المشتركة من أجل دراسته وهذا القانون يتضمن الكثير من الإيجابيات ولكن لا يزال يتضمن الكثير من الثغرات