النائب نجاة عون: يجب فتح استيراد الإسمنت وتخفيض الجمارك من أجل التمكّن من إعادة الإعمار

النائب أسامة سعد: المفاوضات تجري تحت ترهيب السلاح ومنطق سلام القوة وهي معادلة مفجعة أن يُستباح الأمن اللبناني فيما إسرائيل في أمن وأمان

النائب أسامة سعد: المفاوضات تجري تحت ترهيب السلاح ومنطق سلام القوة وهي معادلة مفجعة أن يُستباح الأمن اللبناني فيما إسرائيل في أمن وأمان

النائب نجاة عون: من الجيد أن هناك نوابًا يطالبون بتطبيق الاتفاقات ويجب توقيع الاتفاقات وتنفيذها والجنوب ليس حكرًا على أحد بل هو لأهله ولا يجب على أي حزب حفر أنفاق تحت الناس