النائب أسامة سعد: المفاوضات تجري تحت ترهيب السلاح ومنطق سلام القوة وهي معادلة مفجعة أن يُستباح الأمن اللبناني فيما إسرائيل في أمن وأمان

التالي

النائب أسامة سعد: ما الذي ستقدّمه الحكومة للشهداء من المدنيين والمقاتلين؟ وما هو موقف الحكومة من حق العودة للاجئين الفلسطينيين؟ وهل بحثت قضيتهم في المفاوضات؟ وما مصيرهم؟