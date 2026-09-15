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النائب أسامة سعد: ما الذي ستقدّمه الحكومة للشهداء من المدنيين والمقاتلين؟ وما هو موقف الحكومة من حق العودة للاجئين الفلسطينيين؟ وهل بحثت قضيتهم في المفاوضات؟ وما مصيرهم؟
آخر الأخبار
2026-09-15 | 07:23
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النائب أسامة سعد: ما الذي ستقدّمه الحكومة للشهداء من المدنيين والمقاتلين؟ وما هو موقف الحكومة من حق العودة للاجئين الفلسطينيين؟ وهل بحثت قضيتهم في المفاوضات؟ وما مصيرهم؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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