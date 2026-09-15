النائب زياد حواط: مناقشة الحكومة أمر ضروري وحتمي ويجب أن تكون بشكل دائم ولديّ الكثير من الملاحظات والأسئلة على عمل الحكومة

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النائب سامي الجميّل: من حرب إلى حرب ولبنان رهينة السلاح غير الشرعي الذي جرّ أهله إلى حروب إسناد حرب بشار الأسد والسنوار والخامنئي وأدّى إلى احتلال لبنان الذي لم يكن محتلًا ودمار الجنوب الذي لم يكن مدمّرًا