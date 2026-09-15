النائب سامي الجميّل: من حرب إلى حرب ولبنان رهينة السلاح غير الشرعي الذي جرّ أهله إلى حروب إسناد حرب بشار الأسد والسنوار والخامنئي وأدّى إلى احتلال لبنان الذي لم يكن محتلًا ودمار الجنوب الذي لم يكن مدمّرًا

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النائب سامي الجميّل: 55 سنة ولم نتمكّن من بناء دولة وهذه الحكومة هي الأولى التي لديها موقف واضح وصحيح في ظل سيطرة الدولة على الجزء الأكبر من الأراضي اللبنانية