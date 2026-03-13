مقدمة النشرة المسائية 13-3-2026
2026-03-13 | 13:55
مقدمة النشرة المسائية 13-3-2026
مضيق هرمز، نقطة القوة الإيرانية ونقطة الضعف الأميركية. إذا بقي الواقع الميداني على هذه الحال، فلا يُتوقَّع أن يوضع حد للحرب الدائرة... بمعنى آخر، كيف ينهي ترامب هذه الحرب في وقت تحتفظ إيران بنقطة قوة بهذا الحجم؟ وما هي القدرة التي ستستخدمها الولايات المتحدة الأميركية لقلب هذه المعادلة؟
ثلاثة مصادر إقليمية مطلعة على الخطط الإيرانية، قالت لوكالة رويترز، إنه قبل وقت طويل من شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجومها على البلاد، ابتكرت الجمهورية الإسلامية سلاحها الخاص، وهو احتجاز شريان الحياة النفطي الرئيس للعالم، رهينة، لتعويض التفوق العسكري لأعدائها، وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وهجماتُ طهران على دول الخليج المجاورة إلى تعطيل صادرات النفط والغاز الطبيعي من الشرق الأوسط، وأُجبر بعض المنشآت على وقف الإنتاج.
وأوصت الوكالة الدولية للطاقة، ومقرها باريس، بسحب أربعمئة مليون برميل من احتياطيات النفط العالمية، في أكبر إجراء من نوعه في تاريخها، وخففت واشنطن مؤقتا العقوبات المفروضة على النفط الخام الروسي.
السؤال هنا: هل يُعقل ألا تكون الولايات المتحدة الأميركية متحسبة لاقفال مضيق هرمز؟ وهل وقعت في هذا الكمين؟ أم أنها وضعته في الحسبان؟... وإذا كان الأمر كذلك، فكيف ستخرج مما يمكن اعتباره مأزقًا؟
مضيق هرمز بوابة ما يمكن أن يحدث...
على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الى توسيع الهجمات على البنى التحتية والمنشآت المدنية في لبنان، وتحضيرِ قائمة إضافية لهذه الاهداف.
وبحسب مسؤول أمني، تُواصل المؤسستان السياسية والأمنية استكمال استعداداتهما للعملية البرية في لبنان، في محاولة للتقدم الى ما بعد نهر الليطاني.
الأجهزة الامنية الإسرائيلية قدمت توصيات تهدف للتوصل الى اتفاق امني جديد مع بيروت، من دون خلق تحديات مع الدولة أو الجيش اللبناني. هذه التوصيات، حتى الان، يبدو ان المستوى السياسي غير مكترث لها.
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة النشرة المسائية 3-3-2026
2026-02-13
مقدمة النشرة المسائية 13-2-2026
2026-01-13
مقدمة النشرة المسائية 13-1-2026
2026-03-12
مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026
2026-03-12
مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026
2026-03-11
مقدمة النشرة المسائية 11-3-2026
2026-03-10
مقدمة النشرة المسائية 10-3-2026
2026-03-09
مقدمة النشرة المسائية 9-3-2026
أخبار لبنان
الحريري: تيار المستقبل سيكون أمام مرحلة جديدة
آخر الأخبار
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار - قضاء النبطية أدت إلى إصابة مواطن بجروح
أخبار لبنان
افرام ينفي بشكل قاطع ما ورد في "الأخبار" عن انتخابات كسروان – جبيل
خبر عاجل
17:36
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على حي الراهبات في مدينة النبطية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 5 بجروح وما زالت أعمال الإنقاذ مستمرة نظرا إلى وجود مفقودين تحت الأنقاض
تقارير نشرة الاخبار
بين الحرب والوجع… الحيوانات ضحايا صامتة للنزوح
تقارير نشرة الاخبار
منتحل صفة يتهم عمال توتيرز بالسرقة...والحقيقة كذب و"لقلقة جيران"
تقارير نشرة الاخبار
من عكار الى الجنوب: "كلنا أهل الوطن"
تقارير نشرة الاخبار
الحرب تؤثر على قطاعِ النفط والغاز في قطر... وهذا ما قاله المحلل المختص بالشؤونِ السياسية والأمنية راشد المهندي للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
الحرب مستمرّة... إليكم آخر مواقف الإدارة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
خطوة تاريخية لضخ النفط… لكنها حل موقت للأزمة العالمية
أخبار دولية
عراقجي: شعبنا أظهر إرادته وعزمه على دعم إيران والقدس وفلسطين بالمشاركة في يوم القدس
أخبار لبنان
اعتداءات إسرائيلية طالت معظم المناطق اليوم... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
عين إبل في حداد بعد استشهاد ثلاثة شبان
أمن وقضاء
إستهداف يطال النبعة للمرة الأولى... هذه التفاصيل
اقتصاد
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد
أمن وقضاء
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية
خبر عاجل
الـLBCI داخل الشقة المستهدفة في برالياس
خبر عاجل
إنذار إسرائيلي إلى سكان العباسية في صور: للإخلاء فورًا
خبر عاجل
القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان في وزارة الخارجية بعد استدعائه... هذا ما أفادته معلومات الـLBCI
أمن وقضاء
أمن الدولة كشفت تزويرا في الضمان الاجتماعي بشكا... وتوقيف موظفين
