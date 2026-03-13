مقدمة النشرة المسائية 13-3-2026

مضيق هرمز، نقطة القوة الإيرانية ونقطة الضعف الأميركية. إذا بقي الواقع الميداني على هذه الحال، فلا يُتوقَّع أن يوضع حد للحرب الدائرة... بمعنى آخر، كيف ينهي ترامب هذه الحرب في وقت تحتفظ إيران بنقطة قوة بهذا الحجم؟ وما هي القدرة التي ستستخدمها الولايات المتحدة الأميركية لقلب هذه المعادلة؟



ثلاثة مصادر إقليمية مطلعة على الخطط الإيرانية، قالت لوكالة رويترز، إنه قبل وقت طويل من شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجومها على البلاد، ابتكرت الجمهورية الإسلامية سلاحها الخاص، وهو احتجاز شريان الحياة النفطي الرئيس للعالم، رهينة، لتعويض التفوق العسكري لأعدائها، وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وهجماتُ طهران على دول الخليج المجاورة إلى تعطيل صادرات النفط والغاز الطبيعي من الشرق الأوسط، وأُجبر بعض المنشآت على وقف الإنتاج.



وأوصت الوكالة الدولية للطاقة، ومقرها باريس، بسحب أربعمئة مليون برميل من احتياطيات النفط العالمية، في أكبر إجراء من نوعه في تاريخها، وخففت واشنطن مؤقتا العقوبات المفروضة على النفط الخام الروسي.



السؤال هنا: هل يُعقل ألا تكون الولايات المتحدة الأميركية متحسبة لاقفال مضيق هرمز؟ وهل وقعت في هذا الكمين؟ أم أنها وضعته في الحسبان؟... وإذا كان الأمر كذلك، فكيف ستخرج مما يمكن اعتباره مأزقًا؟



مضيق هرمز بوابة ما يمكن أن يحدث...



على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الى توسيع الهجمات على البنى التحتية والمنشآت المدنية في لبنان، وتحضيرِ قائمة إضافية لهذه الاهداف.



وبحسب مسؤول أمني، تُواصل المؤسستان السياسية والأمنية استكمال استعداداتهما للعملية البرية في لبنان، في محاولة للتقدم الى ما بعد نهر الليطاني.



الأجهزة الامنية الإسرائيلية قدمت توصيات تهدف للتوصل الى اتفاق امني جديد مع بيروت، من دون خلق تحديات مع الدولة أو الجيش اللبناني. هذه التوصيات، حتى الان، يبدو ان المستوى السياسي غير مكترث لها.