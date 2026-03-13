الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 13-3-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-13 | 13:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 13-3-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 13-3-2026

مضيق هرمز، نقطة القوة الإيرانية ونقطة الضعف الأميركية. إذا بقي الواقع الميداني على هذه الحال، فلا يُتوقَّع أن يوضع حد للحرب الدائرة... بمعنى آخر، كيف ينهي ترامب هذه الحرب في وقت تحتفظ إيران بنقطة قوة بهذا الحجم؟ وما هي القدرة التي ستستخدمها الولايات المتحدة الأميركية لقلب هذه المعادلة؟

ثلاثة مصادر إقليمية مطلعة على الخطط الإيرانية، قالت لوكالة رويترز، إنه قبل وقت طويل من شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجومها على البلاد، ابتكرت الجمهورية الإسلامية سلاحها الخاص، وهو احتجاز شريان الحياة النفطي الرئيس للعالم، رهينة، لتعويض التفوق العسكري لأعدائها، وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وهجماتُ طهران على دول الخليج المجاورة إلى تعطيل صادرات النفط والغاز الطبيعي من الشرق الأوسط، وأُجبر بعض المنشآت على وقف الإنتاج. 

وأوصت الوكالة الدولية للطاقة، ومقرها باريس، بسحب أربعمئة مليون برميل من احتياطيات النفط العالمية، في أكبر إجراء من نوعه في تاريخها، وخففت واشنطن مؤقتا العقوبات المفروضة على النفط الخام الروسي.

السؤال هنا: هل يُعقل ألا تكون الولايات المتحدة الأميركية متحسبة لاقفال مضيق هرمز؟ وهل وقعت في هذا الكمين؟ أم أنها وضعته في الحسبان؟... وإذا كان الأمر كذلك، فكيف ستخرج مما يمكن اعتباره مأزقًا؟

مضيق هرمز بوابة ما يمكن أن يحدث...

على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الى توسيع الهجمات على البنى التحتية والمنشآت المدنية في لبنان، وتحضيرِ قائمة إضافية لهذه الاهداف.

وبحسب مسؤول أمني، تُواصل المؤسستان السياسية والأمنية استكمال استعداداتهما للعملية البرية في لبنان، في محاولة للتقدم الى ما بعد نهر الليطاني.

الأجهزة الامنية الإسرائيلية قدمت توصيات تهدف للتوصل الى اتفاق امني جديد مع بيروت، من دون خلق تحديات مع الدولة أو الجيش اللبناني. هذه التوصيات، حتى الان، يبدو ان المستوى السياسي غير مكترث لها.

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

13-3-2026

مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-03

مقدمة النشرة المسائية 3-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-13

مقدمة النشرة المسائية 13-2-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-13

مقدمة النشرة المسائية 13-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-12

مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-12

مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-11

مقدمة النشرة المسائية 11-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-10

مقدمة النشرة المسائية 10-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-09

مقدمة النشرة المسائية 9-3-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-17

الحريري: تيار المستقبل سيكون أمام مرحلة جديدة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-02

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار - قضاء النبطية أدت إلى إصابة مواطن بجروح

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-24

افرام ينفي بشكل قاطع ما ورد في "الأخبار“ عن انتخابات كسروان – جبيل

LBCI
خبر عاجل
17:36

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على حي الراهبات في مدينة النبطية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 5 بجروح وما زالت أعمال الإنقاذ مستمرة نظرا إلى وجود مفقودين تحت الأنقاض

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:14

بين الحرب والوجع… الحيوانات ضحايا صامتة للنزوح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

منتحل صفة يتهم عمال توتيرز بالسرقة...والحقيقة كذب و"لقلقة جيران"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:08

من عكار الى الجنوب: "كلنا أهل الوطن"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

الحرب تؤثر على قطاعِ النفط والغاز في قطر... وهذا ما قاله المحلل المختص بالشؤونِ السياسية والأمنية راشد المهندي للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

الحرب مستمرّة... إليكم آخر مواقف الإدارة الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

خطوة تاريخية لضخ النفط… لكنها حل موقت للأزمة العالمية

LBCI
أخبار دولية
14:38

عراقجي: شعبنا أظهر إرادته وعزمه على دعم إيران والقدس وفلسطين بالمشاركة في يوم القدس

LBCI
أخبار لبنان
14:31

اعتداءات إسرائيلية طالت معظم المناطق اليوم... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

عين إبل في حداد بعد استشهاد ثلاثة شبان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
01:34

إستهداف يطال النبعة للمرة الأولى... هذه التفاصيل

LBCI
اقتصاد
03:52

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:01

الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد

LBCI
أمن وقضاء
09:17

الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
01:56

الـLBCI داخل الشقة المستهدفة في برالياس

LBCI
خبر عاجل
07:32

إنذار إسرائيلي إلى سكان العباسية في صور: للإخلاء فورًا

LBCI
خبر عاجل
05:20

القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان في وزارة الخارجية بعد استدعائه... هذا ما أفادته معلومات الـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
11:24

أمن الدولة كشفت تزويرا في الضمان الاجتماعي بشكا... وتوقيف موظفين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More